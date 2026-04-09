Encontraron muerta a la adolescente desaparecida en Merlo

Maitena Luz Rojas Garofalo, la adolescente de 14 años que se encontraba desaparecida desde este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta, según la Agencia Noticias Argentinas. La joven se había ido de su casa y había dejado cartas de despedida, por lo que se evalúa una muerte por suicidio.

La última vez que vieron a Maitena fue ayer a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la escuela EES N°16, a la que llegó con su hermana mayor pero a la que le dijo que se adelantara, ya que ella ingresaría después de saludar a una amiga.

Las cámaras la ubicaron a las 8:20 del miércoles caminando sobre la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras del establecimiento. La segunda grabación la ubicó a las 9 en la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. La joven se subió al tren a las 9.15 y descendió en Las Heras cerca de las 10. Finalmente, fue encontrada muerta en esa localidad bonaerense.

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La chica se había ido con $40.000 y la sube cargada, pero dejó su celular en la casa y unas cartas de despedida. Según indicaron vecinos, la mamá desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse.

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