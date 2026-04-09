Comodoro Rivadavia: investigan la muerte de un nene de 4 años y la familia paterna apunta contra la madre

La muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció esta semana en Comodoro Rivadavia después de ser internado con dificultades para respirar, abrió una investigación judicial que busca determinar qué ocurrió en las horas previas.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, el entorno paterno del chico lanzó fuertes acusaciones contra la madre. Lorena Andrade, pareja del papá del menor, sostuvo que la mujer tuvo responsabilidad directa en lo sucedido. “Lo dejó en coma en el hospital y se fue a dormir. Es una asesina”, aseguró en declaraciones televisivas.

En la misma línea, el padre del nene habló por primera vez durante el entierro y también apuntó contra su expareja. “Lo mataron. Van a querer decir que fue muerte natural, pero yo sabía que algo le iba a pasar”, afirmó.

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En medio del impacto por el caso, también se sumó la voz de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy —el nene asesinado en La Pampa en 2021—, quien trazó un fuerte paralelismo entre ambas situaciones. “A mi nieto lo mataron igual”, afirmó, y apuntó contra la Justicia y los organismos de niñez por lo que definió como una “negligencia” en la protección de los menores.

Según sostuvo, este tipo de hechos evidencian fallas estructurales en los procesos de revinculación y en los controles estatales. “Los niños no mienten. Hay que escucharlos cuando expresan miedo”, remarcó, al tiempo que advirtió que muchas veces las señales de alerta no son tomadas en cuenta a tiempo.

El caso de Ángel comenzó el domingo por la mañana, cuando la madre pidió ayuda porque el nene no podía respirar. Según su versión, el cuadro se inició cerca de las 7. Personal médico y policial llegó a la vivienda, ubicada en la zona de quintas de la ciudad, y encontró al menor sin signos vitales.

Tras maniobras de reanimación, el chico fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó alrededor de las 8.30. Allí quedó internado en estado crítico. A pesar de los intentos de los médicos por estabilizarlo, murió el lunes por la noche. Hasta el momento, no se confirmó qué provocó el paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

Las primeras sospechas y las dudas sobre lo ocurrido

Desde el primer momento, el caso estuvo rodeado de dudas. Las declaraciones de la madre y la reconstrucción de los hechos generaron sospechas en el entorno del padre, que denunció posibles situaciones de maltrato previas.

Personas cercanas a la familia aseguraron que el chico tenía escaso vínculo con su madre biológica y que incluso rechazaba convivir con ella. También mencionaron advertencias previas sobre situaciones de violencia que, según sostienen, no fueron atendidas.

El padre, además, cuestionó la falta de intervención a tiempo: aseguró que había alertado sobre el riesgo que corría su hijo y que no obtuvo respuestas.

También puso en duda la versión sobre las últimas horas del nene y denunció que la madre se habría retirado del hospital sin esperar información médica, mientras otros familiares permanecían acompañándolo.

Sin embargo, desde el Hospital Regional señalaron que no se detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo del menor al momento de su ingreso, lo que sumó más incertidumbre al caso.

Pericias, lesiones y una hipótesis en análisis

Con el avance de la investigación, aparecieron nuevos elementos. Las primeras pericias habrían detectado lesiones internas en la cabeza, un dato que reforzó las sospechas sobre una posible intervención de terceros.

A partir de estos indicios, la causa tomó un giro y se profundizaron las medidas judiciales. Entre ellas, se realizó un allanamiento en la vivienda donde vivía el nene junto a su madre, donde se secuestraron celulares y otros elementos de interés.

Por ahora, el resultado de la autopsia —clave para determinar la causa de muerte— no fue difundido y se mantiene bajo reserva.

Un conflicto previo por la tenencia

Detrás del caso hay un conflicto familiar que se arrastra desde hace tiempo. Según relató Andrade, el nene había sido separado de su padre por decisión judicial, luego de una denuncia por violencia de género presentada por la madre.

La mujer cuestionó esa medida y apuntó contra el sistema judicial provincial. “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a otro donde terminó muriendo”, afirmó.

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De acuerdo a su testimonio, el chico tenía poco vínculo con su madre biológica, quien se había ausentado durante parte de su crianza y regresó tiempo después para reclamar la tenencia.

También sostuvo que el nene mostraba miedo hacia ese entorno y que pasaba gran parte del tiempo al cuidado de la pareja de la madre.

Despedida y reclamo de justicia

El velatorio del nene se realizó en las últimas horas en medio de un fuerte dolor de familiares, vecinos y allegados. Luego fue enterrado en el cementerio local.

Durante la despedida, el padre insistió en su pedido de justicia y cuestionó el avance de la causa. Según denunció, no hay detenidos y advirtió sobre posibles irregularidades en la investigación.

Por ahora, el caso sigue abierto, con múltiples hipótesis y una investigación que intenta reconstruir qué pasó en las últimas horas de Ángel.

LB