Caso Bernabé Navarro: la fiscal no descarta ninguna hipótesis y esperan pruebas clave para definir la causa de muerte

La investigación por la desaparición y muerte de Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que era buscado desde el 1 de febrero en Villa Ángela, atraviesa una etapa decisiva: la fiscal Gisela Oñuk confirmó que “no se puede descartar ninguna hipótesis” mientras se aguardan resultados periciales que serán determinantes.

Según explicó la funcionaria judicial, el avance del caso se produjo a partir de un dato recibido el viernes que permitió ubicar elementos clave. La Policía encontró la bicicleta, la billetera y documentación personal de Navarro, lo que abrió una nueva línea investigativa.

A partir de ese hallazgo, se desplegó un operativo en una zona rural, a unos 10 kilómetros, donde primero se localizaron prendas de vestir y luego una perra de búsqueda marcó el lugar donde estaba el cuerpo sin vida.

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Autopsia, ADN y estudios en curso

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), donde se realizó una autopsia inicial. Sin embargo, los resultados definitivos aún no están disponibles, ya que se tomaron muestras que están siendo analizadas.

“Recién con los estudios de anatomía patológica vamos a poder tener una conclusión certera”, indicó Oñuk, quien además confirmó que se solicitó una prueba de ADN para establecer de manera fehaciente la identidad del cuerpo.

Detenidos y sospechas sobre movimientos económicos

En el marco de la causa, hay personas detenidas vinculadas a la tenencia de objetos personales de la víctima, aunque por el momento no existe una imputación formal por homicidio.

En esa línea, también se investiga si hubo maniobras con el dinero de Navarro. “Se analizará si se registraron movimientos como el cobro de su jubilación”, adelantó la fiscal en declaraciones a Radio Libertad, quien solicitó la intervención del área de Delitos Económicos.

El procurador general Jorge Canteros aportó que los detenidos no habrían entregado ni denunciado los objetos hallados, lo que reforzó las sospechas en torno a su participación.

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Un caso abierto y con definiciones inminentes

Desde la Procuración señalaron que los estudios forenses serán clave para orientar la causa. Se espera que en los próximos días estén los resultados que permitirán determinar si hubo un homicidio o no.

Además, se indicó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que la data de muerte podría coincidir con los días cercanos a su desaparición, es decir, hace aproximadamente 50 días.

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“Hay que ser prudentes”, el mensaje de la fiscal

Oñuk remarcó que se trata de una investigación en pleno desarrollo y pidió cautela: “Tenemos que preservar las pruebas y ser prudentes en esta etapa”. También subrayó el impacto humano del caso: “Detrás hay una familia que viene buscando a su ser querido desde hace semanas y necesita respuestas”.

Con múltiples líneas abiertas y pericias en curso, la causa por la muerte de Bernabé Navarro se encamina a definiciones clave en los próximos días, que podrían cambiar el rumbo de la investigación.