Hallaron a un bebé recién nacido abandonado en la puerta de una parroquia en Chaco

Un bebé recién nacido fue hallado en la puerta de la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en un episodio que activó un amplio operativo sanitario y judicial. De acuerdo al informe policial, el hallazgo se produjo alrededor de las 11:40 del sábado, cuando el párroco del lugar encontró al niño envuelto en varias prendas de vestir, justo en el ingreso a su vivienda ubicada sobre calle 9 de Julio.

Tras el descubrimiento, se dio aviso inmediato al hospital local y una médica acudió al lugar para asistir al recién nacido, quien fue trasladado en ambulancia para su atención.

Las primeras evaluaciones confirmaron que se trataba de un varón con aproximadamente una hora de vida y con el cordón umbilical sin cortar completamente, lo que evidenciaba la inmediatez del parto.

A pesar de las condiciones en que fue encontrado, el bebé se encuentra en buen estado general de salud. Luego de las primeras atenciones, fue derivado a un centro de mayor complejidad, el Hospital 9 de Julio de Presidencia Roque Sáenz Peña, para estudios complementarios.

Lumilagro justificó la "reconversión" y los despidos, y despertó la polémica en "X"

Investigación en curso y activación de protocolos

En paralelo, se iniciaron actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido. Interviene la Fiscalía en turno junto a organismos de protección de la niñez, mientras se busca determinar las circunstancias del hecho y dar con la madre.

Horas después, la investigación avanzó con la identificación de una mujer de 35 años como la progenitora del niño. Según se informó, regresó a su domicilio en estado de shock y manifestó a su familia haber dado a luz y dejado al bebé en la parroquia. Fue asistida médicamente y notificada de su situación legal en una causa caratulada preventivamente como abandono de persona, aunque permanece en libertad.

Además, los investigadores localizaron el lugar donde habría ocurrido el parto: una habitación de un hospedaje en el barrio Villa Tomasa, donde se secuestraron elementos con manchas compatibles con sangre para peritajes. Por su parte, la Unidad de Protección Integral (UPI) dispuso que el recién nacido quede bajo el resguardo de su abuela materna, tras las evaluaciones correspondientes.

Conflicto docente en Corrientes: instalarán "carpas blancas" y preparan marchas durante toda la semana

El testimonio del sacerdote: “Fue una experiencia muy fuerte”

El sacerdote que encontró al bebé, Fabián Pintos, decidió hacer pública su experiencia y pidió evitar juicios apresurados contra la madre. “Escuché golpear la puerta y cuando fui me encontré con el bebé, envuelto en una toallita. Se me ablandó el alma”, relató.

El párroco explicó que el niño no fue dejado en el templo sino en la puerta de su vivienda, y consideró que “era un lugar seguro dentro de la angustia de quien tomó esa decisión”.

En ese sentido, insistió en la necesidad de una mirada más humana: “No sabemos en qué situación estaba esa mujer. Juzgar desde afuera es muy fácil, pero nadie conoce lo que ella estaba viviendo”.

También describió el momento en que el bebé fue trasladado en ambulancia: “Cuando se lo llevaron, lloré desconsoladamente. Sentía como si me sacaran un hijo”. El sacerdote cuestionó además la dureza de algunos comentarios en redes sociales y remarcó: “No somos jueces de los demás. Hay que tener compasión”.

Mientras la investigación avanza, el bebé evoluciona favorablemente y permanece bajo resguardo, en un caso que abre interrogantes sobre el contexto social y personal que rodeó la decisión de su madre.