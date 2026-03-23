Lluvias intensas en Resistencia: cayeron 136 mm y sigue el alerta con operativos en toda la ciudad

La ciudad de Resistencia atraviesa una jornada marcada por fuertes precipitaciones: en pocas horas se acumularon 136 milímetros de lluvia, según registros oficiales, en el marco de un alerta amarillo vigente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde la madrugada de este lunes comenzaron las lluvias de distinta intensidad y, hacia el mediodía, el volumen de agua ya evidenciaba una fuerte concentración en un corto período, lo que obligó a reforzar los operativos preventivos.

Cuadrillas en la calle y tareas sobre el sistema pluvial

Ante este escenario, el Municipio activó el Comité Operativo de Emergencias (COEM) y desplegó equipos en distintos puntos de la ciudad. Las cuadrillas trabajan en la limpieza, control y mantenimiento de bocas de tormenta, sumideros, rejillas y conductos principales, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua.

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Además, se intervino en situaciones puntuales generadas por el temporal. Se registraron árboles caídos en distintos sectores, como en la intersección de Rodríguez Peña y Arbo y Blanco y en calle Cervantes al 2600, donde personal municipal realizó tareas para despejar la vía pública.

El alerta continúa y piden precaución

Desde el SMN se informó que las condiciones de inestabilidad persistirán durante la tarde y la noche, por lo que el monitoreo se mantiene activo y los equipos operativos continúan en estado de alerta.

En ese contexto, el Municipio solicitó la colaboración de los vecinos para reducir riesgos. Entre las principales recomendaciones, pidieron no sacar residuos durante el temporal, evitar arrojar basura en desagües y circular con precaución en zonas anegadas.

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Zdero recorrió el área metropolitana y evaluó el drenaje

En paralelo, el gobernador Leandro Zdero encabezó una recorrida junto a autoridades provinciales para supervisar el funcionamiento del sistema hídrico en el Gran Resistencia.

Durante la inspección, se evaluó el desempeño de canales, estaciones de bombeo y obras de desagüe, en un contexto de alta demanda por las lluvias.

Desde Vialidad Provincial advirtieron que el crecimiento urbano sin planificación incrementó la presión sobre la infraestructura existente, y remarcaron la necesidad de avanzar con obras integrales que contemplen el sistema de drenaje.

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En ese sentido, destacaron proyectos en marcha como la intervención sobre avenida Soberanía Nacional y la futura ampliación del canal homónimo, considerado clave para mejorar el escurrimiento.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de eventos extremos ponen a prueba la capacidad del sistema pluvial y permiten identificar puntos críticos para futuras intervenciones.