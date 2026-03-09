La Justicia avanza en la investigación por el asesinato de David Walter Aguirre, el docente universitario que fue hallado muerto en su departamento de Caballito. Mientras que la escena del crimen descarta un "robo al voleo" y aumenta las sospechas de un ataque cometido por un presunto "viudo negro", los resultados de la autopsia permitieron aportar datos sobre cómo murió el hombre de 55 años.

Según determinaron los informes forenses, la víctima falleció por una "combinación de asfixia", provocada por la obstrucción de las vías respiratorias. El estudio precisó que el atacante lo golpeó, le colocó una remera en la boca y después ejerció presión manual sobre su cuello, reforzando la idea de una agresión directa.

Un "viudo negro", la principal hipótesis en el caso del docente asesinado en su departamento de Caballito

Aguirre fue encontrado por César Tintilay, empleado de su empresa Fenikso, cuyas oficinas también funcionan en la unidad del edificio ubicado en la calle Hidalgo 375, en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Llevaba puesta una remera azul y un pantalón de jogging, yacía boca arriba en el piso de su habitación con las manos atadas con precintos y la prenda de vestir en su boca.

Los investigadores creen que no tuvo posibilidad de defenderse y que habría muchas chances de que Aguirre conociera a su agresor. Tanto la puerta como otros accesos del departamento no fueron forzados y tampoco había un desorden compatible con un ingreso violento, aunque si se registraron lugares revueltos dentro del inmueble, especialmente en su cuarto.

David Aguirre era profesor en la UBA y la Universidad de Flores. Tenía 55 años

La presunción se confirmó cuando se revisaron las cámaras de seguridad del edificio. En las imágenes del martes pasado por la noche, se observa el momento en que el profesor universitario ingresó tomado del brazo junto a un joven, que posteriormente no fue identificado por el portero. Después de esto, fue encontrado muerto por Tintilay al otro día.

Las primeras averiguaciones apuntan a un "encuentro casual" que la víctima habría tenido con el sospechoso. La causa está en manos del fiscal Nacional y Correccional N° 58 Jorge Emilio Fernández, y aún no se estableció si Aguirre lo habría conocido y contactado a través de una aplicación de citas, las redes sociales o luego de una reunión ocasional en otro lugar.

Quién era el docente asesinado en Caballito

Además de ser dueño de Fenikso, empresa dedicada a consultorías y servicios de ciberseguridad, Aguirre daba clases en diferentes casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde enseñaba Planeamiento a Largo Plazo, y en la Universidad de Flores (UFLO), donde era director de la carrera de Administración.

También era profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO y adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y el Colegio del Pilar. En total, tenía más de 26 años de experiencia como docente.

El lugar donde ocurrió el crimen.

De acuerdo a su perfil de Linkedin, pasó por la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Córdoba, y estudió Licenciatura en Economía en la Universidad de Morón. En sus redes sociales compartía varias imágenes de su trabajo como profesor, exposiciones, actividades junto a estudiantes y compartiendo tiempo con su familia y amigos.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, desde las cuentas oficiales de la Universidad de Flores (UFLO) compartieron un comunicado para despedirlo y acompañar a sus allegados en este momento. "Con profundo dolor y consternación, informamos el fallecimiento de David Aguirre, nuestro director de la carrera de la Licenciatura en Administración de la sede Buenos Aires", comenzaron diciendo.



"Despedimos a nuestro director, a un compañero comprometido, a un profesional valioso y, sobre todo, a una persona cercana, respetada y querida por colegas y estudiantes. Acompañamos con todo nuestro afecto a su familia, amistades y a quienes compartieron con él el día a día en nuestra Universidad. Nos ponemos a disposición de la comunidad académica para brindar los espacios de contención que sean necesarios en este momento tan difícil", añade el escrito.

Por último, concluyeron: "Frente a una situación de esta magnitud, elegimos el respeto, la prudencia y el acompañamiento. Honraremos su memoria desde el compromiso con la educación y los valores que compartimos".

