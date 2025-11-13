Se incendió un hotel en Caballito: un muerto y cinco heridos

Un hombre de 30 años murió en un incendio que se produjo hoy en un hotel familiar de cuatro pisos del barrio porteño de Caballito. También debieron asistir a otras cinco personas afectadas por el hecho.

De acuerdo a la informació que brindaron desde el SAME a la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se desarrolló en un inmueble de Avenida Avellaneda 371 entre Campichuelo y Eleodoro Lobos.

El edificio que se incendió cuenta con 4 pisos, pero el fuego se desató en el primero sobre prendas de vestir, por eso se propagó rápidamente.

Noticia en desarrollo