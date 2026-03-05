La Justicia investiga el crimen de David Walter Aguirre, un docente de 55 años que fue hallado sin vida, con un trapo en la boca y atado de manos en su departamento del barrio porteño de Caballito, sin signos de que hubieran forzado el ingreso. Según la información inicial, utilizaba una parte de su vivienda como oficina, y su muerte causó conmoción en sus amigos, familia y estudiantes.

El cuerpo de Aguirre, que daba clases en distintas casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue encontrado en uno de los departamentos del edificio ubicado sobre la calle Hidalgo al 300. El hallazgo fue realizado por uno de sus empleados, quien dio aviso al número de emergencias 911 e indicó que presentaba varios golpes.

El hombre era director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) y daba Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de UBA. También era profesor de esa misma materia en el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles, principalmente en el penal de Devoto, acorde a la información destacada en su perfil de Linkedin.

La experiencia en docencia de Aguirre acumulaba más de 26 años, ya que además era profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO y adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y el Colegio del Pilar.

En sus redes sociales, compartía varias imágenes sobre su actividad académica, exposiciones, tiempo compartido con algunos de sus estudiantes y junto a su familia, a quien visitaba seguido. En las publicaciones se refleja el cariño que le tenían y era habitual encontrar elogios por parte de sus colegas con respecto a su calidez y su forma de trabajar y enseñar.

“Destaco de David, entre otras cualidades, que realiza su labor docente con compromiso, dedicación y profesionalismo”, indicó una de las profesionales que escribió en la red social vinculada al mundo laboral. "Es un docente sumamente responsable y proactivo en las áreas en las que se lo designen, siempre arrojando iniciativas muy interesantes de abordar en equipo", dice otro de los comentarios.

Además, en su curriculum figura que no solo trabajaba como profesor, sino que además era dueño de una empresa dedicada a servicios de ciberseguridad, llamada Fenikso.

En su formación, se observa que pasó por la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Córdoba, y estudió Licenciatura en Economía en la Universidad de Morón. También trabajó en empresas del sector privado como consultor en diferentes compañías y organizaciones.

La principal sospecha sobre su muerte

El cadáver de Daniel Aguirre fue encontrado por César Tintilay, que trabajaba en el edificio de Caballito junto a él. El hombre relató a las autoridades que al llegar al departamento lo vio en la habitación, maniatado con precintos y con un trapo en la boca.

Si bien la habitación y otras zonas de la casa estaban desordenadas, la puerta de ingreso no mostraba rastros de haber sido forzada. La principal hipótesis señala que recibió en el lugar a una persona en la noche del martes pasado, por lo que los investigadores hablan de un presunto "viudo negro" que lo habría atacado.

En el caso intervino el departamento de Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía Criminal y Correccional N°59, a cargo del fiscal Hernández.

FP