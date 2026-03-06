La Justicia investiga el crimen de Walter David Aguirre, el economista y docente universitaria que fue hallado muerto, atado y con la boca tapada, dentro de su departamento en el barrio porteño de Caballito. Desde el inicio del caso las autoridades sospechan que la víctima habría ingresado al lugar con un "viudo negro", hipótesis que en las últimas horas continúa tomando fuerza.

Las cámaras de seguridad del edificio, ubicado en la calle Hidalgo al 300, detectaron la llegada del profesor de 55 años junto a otro hombre, que no fue no identificado por el encargado, en la noche del martes pasado. Fue encontrado al otro día por César Tintilay, un empleado suyo que trabaja en la empresa de ciberseguridad Fenikso, de la cual Aguirre era dueño, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Docente y CEO de una empresa en ciberseguridad: quién era el hombre que hallaron muerto en su departamento de Caballito

Según el parte policial, la víctima presentaba varios signos de haber sido golpeado, tenía las manos atadas con dos precintos y le habían colocado la funda de una almohada en la boca. Por el momento, se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento, ya que aún no se sabe si murió por las lesiones, si fue envenenado o sedado, u otro motivo.

Las oficinas de Fenikso, que brindaba consultoría y soluciones en tecnología, funcionaban en una parte del departamento de la víctima. El cuerpo fue encontrado tirado en el piso del dormitorio, donde se observó que había cosas revueltas y otras sobre su cama.

En el caso interviene efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la causa está en manos de la Fiscalía Nacional y Correccional N° 58, a cargo de Jorge Emilio Fernández. Las primeras averiguaciones apuntan a un "encuentro casual" que Aguirre habría tenido con el sospechoso, a quien habría invitado a su casa.

En ese contexto, los investigadores buscan definir si habría conocido y contactado a esta persona en una aplicación de citas o si todo ocurrió luego de un encuentro ocasional en otro lugar.

Una larga trayectoria como docente universitario

Aguirre daba clases en diferentes casas de estudio, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Flores (UFLO), donde era director de la carrera de Administración. Precisamente, desde las cuentas oficiales de esta institución educativa realizaron una publicación para despedir al profesor, a quien definieron como un "profesional valioso".

"Con profundo dolor y consternación, informamos el fallecimiento de David Aguirre, nuestro director de la carrera de la Licenciatura en Administración de la sede Buenos Aires. Despedimos a nuestro director, a un compañero comprometido, a un profesional valioso y, sobre todo, a una persona cercana, respetada y querida por colegas y estudiantes", comienza diciendo el escrito.

"Acompañamos con todo nuestro afecto a su familia, amistades y a quienes compartieron con él el día a día en nuestra Universidad. Nos ponemos a disposición de la comunidad académica para brindar los espacios de contención que sean necesarios en este momento tan difícil. Frente a una situación de esta magnitud, elegimos el respeto, la prudencia y el acompañamiento", añadieron.

Por último, concluyeron: "Honraremos su memoria desde el compromiso con la educación y los valores que compartimos. Con profundo pesar, UFLO Universidad".

En sus redes sociales, Aguirre compartía varias imágenes de las visitas a su familia, encuentros con amigos y su desempeño en la docencia, ámbito en el que tenía una trayectoria de más de 25 años. También era docente a cargo de la materia Administración 1 en la Universidad Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), y docente Adjunto Interino de Comercialización Aplicada y Matemática Financiera en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios.

En la UBA, daba Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas y era profesor en el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles, principalmente en el penal de Devoto.

