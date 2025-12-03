Daiana Micaela Vargas, alias “Cachorra”, fue detenida en el partido bonaerense de Lanús, famosa como la “viuda negra” tras estar prófuga por el crimen de un veterano de la guerra de Malvinas en el barrio porteño de Constitución. La mujer tiene 29 años y fue la presunta cómplice de su pareja, Leandro Damián Díaz, un hombre de 35 años arrestado por la Policía de la Ciudad en la provincia de Chaco.

Efectivos de la DDI Quilmes ubicaron a la sospechosa en una vivienda situada sobre la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en Lanús. Tras realizar tareas de vigilancia encubierta, lograron detenerla cuando confirmaron que salía del domicilio.

Cuándo fue el crimen del ex veterano de Malvinas

El crimen fue en junio de 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos escaparon.

Vargas quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”. En cambio, Díaz fue atrapado por el personal de la Comisaría 8ª de la Policía de Chaco, y la Justicia definió que no era indispensable su traslado a la Capital Federal. Quedó detenido en la sede policial mencionada hasta su derivación definitiva al Complejo Penitenciario Federal N°7 de Resistencia.

