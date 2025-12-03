La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la fijación por decreto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, ya que lo consideran “insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de las y los trabajadores”.

Según la Central Obrera, en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil llevó “una propuesta integral orientada a iniciar un proceso real de recuperación del SMVM”, que contemplaba el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, sumando la inflación proyectada hasta abril de 2026.

“Este planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852”, señala el comunicado de la CGT.

La CGT y empresarios pyme avanzan en una agenda común ante las reformas del Gobierno

“El laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, agrega.

El nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil hasta agosto de 2026

A través de la Resolución 9/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo publicó los nuevos valores del SMVM hasta agosto de 2026, de manera unilateral, debido a que el Consejo del Salario no logró consensuar un monto entre los representantes sindicales y empresariales.

Esta nueva disposición también se ocupó para modificar el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a calcularse en base a los valores vigentes del salario mínimo.

Con el nuevo esquema se establecieron diez incrementos consecutivos del SMVM, uno por cada mes para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744, también se formalizó la escala para los trabajadores jornalizados —empleados que trabajan por hora—.

- Noviembre 2025: $328.400 mensual / $1.642 por hora

- Diciembre 2025: $334.800 mensual / $1.674 por hora

- Enero 2026: $341.000 mensual / $1.705 por hora

- Febrero 2026: $346.800 mensual / $1.734 por hora

- Marzo 2026: $352.400 mensual / $1.762 por hora

- Abril 2026: $357.800 mensual / $1.789 por hora

- Mayo 2026: $363.000 mensual / $1.815 por hora

- Junio 2026: $367.800 mensual / $1.839 por hora

- Julio 2026: $372.400 mensual / $1.862 por hora

- Agosto 2026: $376.600 mensual / $1.883 por hora

Cómo afectan las modificaciones al salario mínimo en el seguro de desempleo

La normativa también introduce cambios en el cálculo de la prestación por desempleo. A partir de ahora, el monto se determinará tomando el 75% de la mejor remuneración neta percibida por el trabajador en los seis meses previos a la desvinculación laboral.

Además, se fijaron topes y pisos asociados directamente al SMVM vigente: el beneficio no podrá ser menor al 50% ni superar el 100% del salario mínimo.

LM