Daniel Yofra: “La CGT firma un salario mínimo vergonzoso, por debajo de la indigencia”

El Consejo del Salario se reactivó este martes, luego de medio año sin convocatorias, pero la reunión volvió a terminar sin acuerdo. En ese escenario, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, lanzó una crítica directa a la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) y exigió que el debate sobre el salario mínimo “se dé con las cuentas de las empresas arriba de la mesa”.

“Siempre está bien el diálogo para conseguir un salario mínimo vital y móvil, según dice la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que hoy está en 2.344.000 pesos. Ese diálogo se tiene que dar con los balances de las empresas arriba de la mesa porque si no hacen el cuento de la tristeza y dicen que no pueden pagar. Pero lo que viene pasando es que los dirigentes de la CGT se sientan a firmar un salario mínimo vital y móvil vergonzoso, que está por debajo de la línea de indigencia”, señaló Yofra en diálogo con PERFIL.

Y agregó: “Espero que esta nueva conducción esté dispuesta a ir a un plan de lucha ante la negativa de la UIA y del Gobierno a dar un aumento para que los trabajadores salgan de la pobreza”.

La sesión virtual convocada por la Secretaría de Trabajo —dependiente del Ministerio de Capital Humano— llegó tras siete meses de parálisis. El objetivo era definir un nuevo piso salarial, que permanece en $322.000, pero las posturas volvieron a mostrar una brecha difícil de saldar.

Las cámaras empresarias propusieron una suba de $4000 y un esquema de incrementos sucesivos que llevaría el haber mínimo a $349.000 en abril de 2026. Del otro lado, la CGT y una de las CTA reclamaron elevarlo de inmediato a $512.000 y actualizarlo a $553.000 en abril. La CTA Autónoma planteó una posición todavía más alta, al pedir que el nuevo piso se ubique en $736.000.

Sin acercamientos, la reunión pasó a un cuarto intermedio. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, ninguna de las convocatorias del Consejo del Salario alcanzó un acuerdo tripartito y las actualizaciones terminaron definidas por laudo de la Secretaría de Trabajo, con aumentos similares a los impulsados por el sector empresario y por debajo de la evolución de la inflación.

Un piso salarial deteriorado: pérdida de poder adquisitivo y tensiones en alza

La definición del salario mínimo es clave: funciona como referencia para el salario inicial docente, para sectores no sindicalizados y para buena parte del trabajo informal. Pero su deterioro es sostenido. La CTA Autónoma estima que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 58% en la última década.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA–CTA), las cinco reuniones del Consejo realizadas bajo la actual gestión concluyeron sin acuerdo y los aumentos fijados por la Secretaría “no buscaron recomponer la pérdida provocada por la devaluación”. En octubre de 2025, el salario mínimo real era 45,6% más bajo que en noviembre de 2019 y 58,4% inferior al de noviembre de 2015. Si no hubiera perdido poder adquisitivo, advierte el documento, hoy rondaría los $760.000.

El informe también subraya que el haber actual “representa menos de una quinta parte del salario promedio del sector privado registrado” y se ubica por debajo de los valores que rigieron durante buena parte de la década del noventa y en la crisis de la Convertibilidad.

El Salario Mínimo Vital y Móvil de noviembre cubre el 64,4% del alquiler de un departamento en CABA

En paralelo, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó la modalidad virtual de la convocatoria y recordó que, durante toda la gestión de Javier Milei, las cinco reuniones del Consejo del Salario concluyeron sin acuerdo entre empresarios y sindicatos. Según afirmó en su cuenta de X, las actualizaciones quedaron en manos de la Secretaría de Trabajo y “fueron prácticamente calcadas de la propuesta empresarial”. Ese esquema, advirtió, derivó en una pérdida superior a un tercio del poder de compra del salario mínimo respecto de 2023. Para recuperar el nivel de 2015, sostuvo, el haber debería ascender a unos $760.000.

Protestas y debut del nuevo triunvirato de la CGT

La jornada estuvo atravesada por protestas: las dos vertientes de la CTA se movilizaron hasta la sede de la Secretaría de Trabajo para rechazar la virtualidad del encuentro y reclamar la recuperación del poder de compra del salario mínimo.

El encuentro también marcó el debut del nuevo triunvirato de la CGT, integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Por la central obrera participaron además Héctor Daer y Pablo Flores.

Con posiciones distantes, tensiones crecientes y un salario mínimo cada vez más rezagado frente a la inflación, todo indica que el Gobierno volverá a recurrir al laudo oficial para definir el nuevo piso.

GD/MU