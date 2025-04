En la antesala del día del trabajador, el Gobierno convocó para el próximo martes al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para establecer el nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Según pudo saber PERFIL, la reunión se encamina a terminar como la última vez en diciembre: los empresarios no pondrán ninguna propuesta sobre la mesa, los gremios empujaran un aumento, no se llegará a un acuerdo y terminará definiendo el Gobierno por decreto.

La cita será el 29 de abril a las 10.00, de manera virtual, de acuerdo a la oficialización a través de la Resolución 1/2025, publicada en el Boletín Oficial este jueves. En la sesión plenaria ordinaria, los gremios pedirán un aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que ronde el 110/120%, aunque de entrada esperan, al menos, superar la línea de la canasta básica alimentaria (CBA). “Nosotros obviamente como para empezar a discutir vamos a pedir aumentos que superen la línea de indigencia”, señalaron a este medio desde una de las principales centrales sindicales. Para superar la línea de indigencia se necesita un aumento del 70% de base. En cuanto al diálogo con los empresarios, expresaron: “Es cero”.

El SMVM no llega a los $ 300 mil: en marzo fue de $ 296.832, lejos de una CBA que rondó los $ 500 mil para una familia de 4 integrantes. De hecho, en marzo pasado la CBA se incrementó 5,9%, por encima de la inflación general registrada en el tercer mes del año, que se ubicó en 3,7%.

Por su parte, los empresarios darán el presente pero irán con cautela, van a escuchar pero sin representar una propuesta de aumentos sobre la mesa. “Creo que viene todo más o menos igual lo del Consejo”, remarcó un representante empresarial, en relación a lo que ocurrió en las últimas reuniones del Consejo del Salario, donde no hubo acuerdos entre las aportes, con gremios pidiendo un aumento que el Gobierno no termina homologando y las empresas no ofrecen nada.

El salario mínimo perdió casi un 40% de su poder adquisitivo en un año

“Podés armar una paritaria con determinado sector, podés firmar un 4-5% y el Gobierno no te lo homologa. Después está en los empresarios tomar la decisión de acatar lo que dice el Gobierno o, porque hay buena relación entre las partes, pagarlo igual”, comentaron a PERFIL desde una de las centrales sindicales. La aceleración de la inflación en marzo del 3,7%, y que se espera en abril valores similares, llevó a los gremios a pedir por la reapertura de las paritarias, ya que los salarios quedaron rezagados ante la suba de precios y ante un oficialismo que se niega permitir incrementos que se acerquen al IPC.

De esta manera, el clima en la previa parece apuntar a que no haya acuerdo entre las partes. De ser así, sin acuerdo entre empresarios y los gremios, le tocará definir al Gobierno nuevamente. Desde el oficialismo prevén un aumento por debajo de la inflación, vía decreto. Cabe recordar que la última reunión del Consejo del Salario se celebró en diciembre.

En aquella ocasión se estableció un piso salarial de $279.718 para los trabajadores, con un incremento en cuatro tramos que quedó de la siguiente manera: $286.711 en enero, $292.446 en febrero y $296.832 en marzo.

Qué dice la convocatoria publicada en el Boletín Oficial

El Gobierno convocó este jueves al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo martes 29 de abril, a través de la Resolución 1/2025 del Boletín Oficial, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

La convocatoria establece que se tratarán los siguientes temas: “A) Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias. B) Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 135, inciso b) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”.

GM-AM