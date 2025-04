Las reservas del Banco Central cayeron más de US$ 200 millones y el dólar oficial volvió a escalar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acusó una caída de más de US$ 200 millones en sus reservas internacionales, mientras continúa con su política de no intervención en el mercado. En simultáneo, el dólar oficial experimentó un salto de 5%, cerrando a $1.170 para la venta, alejándose del umbral de $1.100 alcanzado este lunes, que fue celebrado por el Gobierno.

Desde que el gobierno de Javier Milei estableció el nuevo esquema cambiario de flotación administrada entre bandas, el BCRA no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde venden y compran divisas exportadores, importadores y otros agentes económicos de envergadura.

Ante el FMI, Santiago Bausili detalló la estrategia del Banco Central y cuándo flotará libremente el dólar

Cayeron las reservas del Banco Central

En efecto, tanto el presidente como el equipo económico aclararon que la autoridad monetaria solo comprará moneda extranjera para atesorar si el tipo de cambio oficial perfora la banda inferior. Este umbral hoy se ubica apenas por debajo de los $1.000.

Si bien en los primeras jornadas del flamante sistema el dólar mayorista se derrumbó y parecía que se dirigía al piso prefijado, en las últimas dos ruedas revirtió la tendencia a la baja y avanzó 6% hasta $1.160 luego de tocar un mínimo de $1.094.

Lo cierto es que el Central tiene las manos atadas para influir en el MLC con el objetivo de morigerar las oscilaciones del billete flotante. Mientras la cotización bascule entre $1.000 y $1.400, la entidad conducida por Santiago Bausili actúa como un espectador de lujo de la volatilidad.

Según analistas financieros, este miércoles se operaron US$ 645 millones en el mercado oficial, lo que refleja el volumen más alto de transacciones desde la salida parcial del cepo cambiario y da cuenta de una mayor presencia de los jugadores.

En medio de esa dinámica, las reservas del BCRA cayeron US$ 215 millones y retrocedieron hasta US$ 38.631 millones. Vale recordar que antes del ingreso de los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial por US$ 13.500 millones, el nivel de las tenencias internacionales se ubicaba en US$ 24.305 millones.

A propósito del motivo que explica la merma de los dólares en poder del banco de bancos, avezados consultores de la City destacaron ante este medio que se explicaría por la caída de la cotización del oro. La onza retrocedió más de 5% en los últimos dos días y como el metal precioso forma parte de las reservas del Banco Central, estas caen.

El titular del Banco Central habló sobre el plan económico

Bausili formó parte de la comitiva económica que viajó a las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, donde fue entrevistado por Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, acerca del futuro del programa económico.

“Tenemos un objetivo último que es tener una economía normal con un sistema de competencia de monedas. Ahora, pasamos del crawling peg hacia una libre flotación dentro de bandas divergentes”, comentó el mandamás del Central.

Siguiendo esa línea argumental, el funcionario nacional planteó que la idea central que maneja el Gobierno es que la libre flotación del dólar se de "con el tiempo". “Vamos a ir naturalmente porque las bandas se van a volver irrelevantes”, pronosticó.

"¿Cuándo va a flotar libremente? Llegará con el tiempo. No hay una fase adicional para la libre cotización. No hay una etapa posterior que genere ansiedad y que cause incertidumbre. Seguimos teniendo restricciones porque aún existen desequilibrios", concluyó el banquero central.

MFN / Gi