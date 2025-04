Ante el FMI, Santiago Bausili detalló la estrategia del Banco Central y cuándo flotará libremente el dólar

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, adelantó que la flotación libre del tipo de cambio en Argentina "llegará con el tiempo" ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, Estados Unidos.

En una entrevista con Rodrigo Valdés, director del Hemisferio Occidental del FMI, Bausili, comentó que “tenemos un objetivo último que es tener una economía normal con un sistema de competencia de monedas. Ahora, pasamos del crawling peg hacia una libre flotación dentro de bandas divergentes”.

“La idea de esto es que la libre flotación total se va a dar con el tiempo. Vamos a ir naturalmente porque las bandas se van a volver irrelevantes”, añadió el presidente de la autoridad monetaria.

Según Bausili, “al ver que se anuncia un cambio de régimen, desde la paridad fija hacia las bandas móviles, uno piensa inmediatamente: ‘Bueno, el mercado va a probar el límite superior’. Y mucha gente lo esperaba porque no estaba familiarizada con la situación técnica del mercado de divisas al entrar en el cambio de régimen. Así que, para nosotros, no fue una sorpresa que no se probara el límite superior de la banda, pero para la mayoría sí”.

Bausili indicó cuáles eran los desafíos del programa de ajuste económico cuando asumió Javier Milei la presidencia. "Argentina se había quedado sin opciones" y el "Banco Central imprimía dinero constantemente por dos razones: para financiar al Tesoro y para pagar intereses sobre sus propias obligaciones", afirmó Bausili.

Explicó que para que el peso fuera más atractivo, en lugar de por el método tradicional, que es "aumentar las tasas y decirle a la gente mantengan esta moneda, porque al final del ciclo serán más ricos" y cobrarán intereses, "adoptamos una postura muy agresiva".

El Banco Central llevó "las tasas de interés a un terreno negativo en términos reales, lo cual era arriesgado, pero confiamos en el hecho de que teníamos controles de capital fuertes y pensamos que la propuesta de escasez sería más atractiva", agregó. Las tasas de interés negativas buscan que los inversores y empresas inviertan más en vez de acumular capital.

"Empezamos diseñando el programa con una suposición muy fuerte, que es, no tenemos ninguna credibilidad (...) No importa quién esté en el cargo, quién diseñó el programa, quién esté diciendo qué, cero credibilidad. Y la credibilidad es una herramienta política extremadamente poderosa", dijo Bausili.

La actualidad del programa económico

Con respecto a la actualidad del programa económico del gobierno de Javier Milei, "lo llamamos fase tres. Es como el iPhone", bromeó Bausili.

"¿Cuándo va a flotar libremente? Llegará con el tiempo. No hay una fase adicional para la libre cotización. No hay una etapa posterior que genere ansiedad y que cause incertidumbre", prometió Bausili. "Seguimos teniendo restricciones porque aún existen desequilibrios", añadió.

LM