La CGT considera que hay “falta de voluntad” del gobierno para negociar una reforma laboral

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), manifestó que se mantiene firme la postura de la central obrera de no apoyar una reforma laboral que considere “regresiva” y denunció que el Gobierno tiene una “falta de voluntad” para convocar una negociación con la CGT. “Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con la parte que representamos los intereses del mundo del trabajo, nosotros no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, sentenció el dirigente y titular del Sindicato del Vidrio (SEIVARA).

Posteriormente, Jerónimo declaró en Radio Rivadavia, desmintiendo la idea de que la CGT está en contra sin conocer el contenido de la reforma laboral. El titular explicó que la información que tienen sobre las medidas de la reforma proviene de “los bufetes de abogados del sector empresarial”. “Son totalmente regresivos (los puntos que impulsa el Gobierno) y nosotros creemos que no acompañan a lo que supuestamente estaría apostando el Gobierno, que es a empujar el crecimiento del trabajo con la incorporación de trabajo formal”, afirmó.

Ruptura en el Consejo de Mayo por diferencias con la CGT en relación a la reforma laboral

Jerónimo expresó preocupación respecto a la situación económica actual en nombre de la central sindical, y dijo: “Lo que estamos viendo en los últimos días va a contramano de eso: hay cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y estamos en un momento crítico de la industria argentina”. Destacó que “la desindustrialización que está sufriendo hoy la Argentina es preocupante” y atribuyó esta situación a la “profunda recesión y la falta de consumo”, problema que afecta a las pequeñas y medianas empresas.

“Creemos que podemos aportar en la discusión. Hay algo que está claro: el mundo del trabajo tal cual como lo conocíamos ha cambiado”, dijo Jerónimo y expresó que se debe conversar la posibilidad de generar “ciertas formas o cierto régimen en el cual se puedan incorporar a la formalidad a los trabajadores”.

La CGT y empresarios pyme avanzan en una agenda común ante las reformas del Gobierno

Sin embargo, también subrayó la importancia de los convenios colectivos de trabajo como una “herramienta e instrumento que hasta acá ha funcionado muy bien”, y posteriormente evidenció con ejemplos “exitosos” los acuerdos plasmados en los sectores del petróleo y la industria automotriz.

Por último, el titular calificó como una “falacia” la posible eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical, y expresó que se trata de “una construcción que hace el Gobierno para degradar y denostar a las organizaciones sindicales”.

AO/fl