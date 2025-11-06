Cristian Jerónimo, flamante cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que la central sindical no acompañará "ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos" en el plano de la legislación laboral. "Si realmente el presidente quiere que la Argentina esté entre los países desarrollados, que empiece por respetar los derechos de los trabajadores", desafió.

Día 695: La CGT ante el desafío de la reforma laboral

Jerónimo, secretario general del sindicato del vidrio, rechazó las posibles propuestas de reforma que se filtraron desde el Gobierno en el marco de una entrevista con María O’Donnell en la radio Urbana Play. El cotitular de la CGT se negó a debatir sobre ideas como la jornada laboral de 12 horas, los "bancos de horas" y el "salario por productividad", a las que llamó "cosas alocadas", y aseguró que estas versiones habían sido puestas a circular por funcionarios del Gobierno.

Jerónimo resaltó la importancia de los convenios colectivos de trabajo

El sindicalista, recientemente electo como parte del triunvirato directo de la CGT, defendió la utilidad de los convenios colectivos de trabajo como herramienta de discusión y modernización laboral. Sostuvo que "funcionan muy bien", y rechazó la idea de que sean obsoletos: "Se han ido modificando".

Ante la consulta sobre la intención gubernamental de promover negociaciones por regiones o por empresas, evitando la paritaria nacional, Jerónimo consideró que esta estrategia busca debilitar al sector obrero. "Si ellos dicen 'Se negocia ahora por empresa y los chiquititos negocian con los chiquititos, los grandes con los grandes o las regiones', eso es una forma de debilitar la negociación", afirmó. El objetivo de estas modificaciones sería "que no haya un salario piso para todo el país, sino que haya lugares donde puedan ir con salarios más bajos".

Qué son los “salarios dinámicos” que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral

El cotitular de la CGT puso énfasis en la delicada situación económica de los empleados. Jerónimo manifestó que los trabajadores no están atravesando un buen momento, e insistió: "Ni un salario de 1 millón de pesos, 1 millón y medio, ni 2 millones de pesos en Argentina, alcanza para vivir holgadamente". Subrayó que el mayor endeudamiento de la clase trabajadora es "con la tarjeta de crédito, para comprar comida".

La conducción sindical enfrenta el desafío de la informalidad laboral

Jerónimo reconoció que el movimiento sindical enfrenta un desafío enorme para reincorporar a los empleados que trabajan en la informalidad. Ante la consulta sobre la falta de representación sindical en el 40% de la fuerza laboral, el dirigente sostuvo que la CGT debe buscar la manera de "volver a incorporar a un sistema con seguridad social, con cobertura de obra social, con un salario convencional" a esos trabajadores.

La solución, según Jerónimo, pasa por la construcción de una agenda conjunta con el sector privado, y advirtió que no es fácil, en el contexto de "la recesión económica que hoy tiene la Argentina". Cerró criticando que el Gobierno preste más atención al sector financiero que al productivo, y se quejó: "La apertura indiscriminada de las importaciones está destruyendo nuestra matriz productiva y nuestra industria nacional".