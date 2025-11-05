La CGT votó un nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello

Así lo resolvieron los dirigentes sindicales durante el congreso realizado en el estadio Obras, donde también se designó a Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario adjunto y a Abel Furlán (UOM) como secretario gremial, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes gremiales.
El encuentro fue presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante los discursos afirmó: “En esta central no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.
Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el titular de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron del congreso en desacuerdo con la decisión de la mayoría del comité central confederal de conformar un nuevo triunvirato.
Barrionuevo y otros gremios opositores impulsaban el retorno a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una conducción colegiada.
