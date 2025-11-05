La CGT elegirá a sus nuevas autoridades este miércoles a través de un Congreso

Este miércoles 5 de noviembre la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un congreso para elegir a las próximas autoridades. El encuentro tendrá lugar a partir de las 9 en el estadio de Obras Sanitarias del barrio de Núñez, en medio de un complejo acuerdo aún no alcanzado entre los diferentes sectores.

Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros) son quienes se perfilan para conformar el nuevo triunvirato, con un lugar vacante que podría ser ocupado por el camionero Octavio Argüello. Por primera vez en mucho tiempo, la CGT llegó al día de la votación sin haber definido de forma concreta los nombres ni haber resuelto la discusión interna.

Durante los días previos, algunos dirigentes de peso en la central sindical, como Armando Cavalieri (Comercio) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), se mostraron descontentos con la dirección de las negociaciones y con los nombres propuestos, aunque gran parte de las asperezas se aplacaron el pasado lunes en una "mesa chica".

Uno de los sindicalistas más disconformes era Cavalieri, quien incluso propuso posponer las elecciones y renovar los actuales mandatos de la CGT por seis meses más o un año. Por su parte, Barrionuevo continuaba molesto, por lo que su sector dejaría de contar con una de las tres sillas de la conducción, espacio ocupado anteriormente por Carlos Acuña.

Otras de las opciones que no se descartó fue que el dirigente de Gastronómicos continuará negociando para obtener el tercer lugar dentro del triunvirato, aunque durante las últimas horas aumentaron las posibilidades de que este lugar se lo quede el camionero Hugo Moyano a través de Argüello.

La CGT elige su nueva conducción entre disputas internas y la presión por la reforma laboral

El objetivo de la CGT a partir de la incorporación de Jerónimo (41) y Sola (59) es mostrar renovación, dado que se trata de dos dirigentes jóvenes, en comparación con la edad promedio de la cúpula, y ambos se acercan al ala "dialoguista" de la central, a pesar de provenir del moyanismo.

La conformación de la nueva mesa tripartida es clave dado que la central ya espera comenzar a trabajar en el desafío sobre cómo enfrentar la reforma laboral que busca implementar el Gobierno de Javier Milei y que, de ejecutarse, amenazaría al poder sindical.

Esta semana, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger habló sobre la reforma e indicó que el objetivo es fomentar los convenios por empresa, lo que "desarticula" las estructuras sindicales establecidas hasta el momento. En este contexto, la CGT deberá decidir rápidamente si toma una postura dura o dialoguista de cara al futuro debate.

