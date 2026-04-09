jueves 09 de abril de 2026
POLITICA
LAS CASAS DE ADORNI

La escribana de Adorni volvió a Tribunales para ampliar su declaración: "Estoy tranquila con mi trabajo"

driana Mónica Nechevenko dijo que: “ Tuve que venir, vine, acá estoy, si me vuelven a llamar volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo”.

Adriana Mónica Nechevenko, escribana de Adorni declarando en Comodoro Py 08042026
Adriana Mónica Nechevenko, escribana de Adorni declarando en Comodoro Py | Pablo Cuarterolo

La escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita.

Adriana Mónica Nechevenko dijo que: “Estoy tranquila con mi trabajo. Vine porque tenía que venir. Tuve que venir, vine, acá estoy, si me vuelven a llamar volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo”.

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