La escribana de Adorni volvió a Tribunales para ampliar su declaración: "Estoy tranquila con mi trabajo"

La escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración ante el fiscal federal, Gerardo Pollicita.
Adriana Mónica Nechevenko dijo que: “Estoy tranquila con mi trabajo. Vine porque tenía que venir. Tuve que venir, vine, acá estoy, si me vuelven a llamar volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo”.
En desarrollo
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite