El Gobierno logró aprobar en la madrugada de este jueves 9 de abril la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, aunque la sesión también estuvo atravesada por el caso de Manuel Adorni y la compleja situación judicial y patrimonial del jefe de Gabinete, como así también se destacó la presencia en el recinto de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien el objetivo de la sesión era el debate ambiental sobre la iniciativa del Ejecutivo, el encuentro también estuvo marcado por el clima político en torno a la situación del jefe de Gabinete, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de costosas propiedades.

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La ofensiva discursiva en el recinto contra el funcionario inició cuando la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior Diego Santilli llegaron al palco para presenciar la sesión, y los legisladores opositores comenzaron a cantar: "Dónde está, Adorni dónde está".

Diferentes legisladores incluyeron el caso Adorni en sus discursos, entre ellos el diputado del PTS Nicolás del Caño, quien calificó a la reforma de "regresiva" y lanzó: "No podemos estar discutiendo esto con un gobierno que pierde credibilidad permanentemente".

"Decían que venían a combatir a la casta y ellos son la casta libertaria. Si no miren a Adorni. Esto se está dando con una caída brutal del salario", añadió el diputado nacional del Bloque FIT/Unidad durante su turno de exponer en la sesión.

Romina del Plá, diputada del Partido Obrero, también apuntó contra el jefe de Gabinete y el Gobierno y reprochó que "están provocando a la población todos los días con sus canchereadas". "Se burlan de la gente, se burlan de la pobreza, se burlan de que la gente no tiene hoy las condiciones para desenvolverse a fondo", agregó.

"Ustedes sigan de joda, sigan con Adorni que le brotan las propiedades, sigan sacando créditos privilegiados en el Nación porque a la gente la echan de las casas porque no pueden pagar los alquileres, sigan así, les puedo asegurar que la población trabajadora de este país se los va a hacer pagar burla por burla, maltrato por maltrato", amplió.

En el marco de la ofensiva discursiva en el recinto, la diputada Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, quien aprovechó la oportunidad para presentar una cuestión de privilegio contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por el cierre del programa Volver al Trabajo que se anunció este martes 7 de abril.

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"Yo la verdad es que todavía no entiendo cómo pueden ser tan basura, no sé de qué colegio estudian y salen tan hijos de put*", sostuvo y agregó: "Perdón que se ofendan, que se asombren por las formas, pero no se asombran cuando cag*n a palos a los jubilados, cuando les sacan la medicación, cuando la gente no tiene para comer en los barrios".

En su turno de exponer, la diputada agregó: "Esa es la bronca que tengo, no voy a venir a fingir y a querer parecerme a algo que no soy, esto es lo que soy. Todas las semanas le sale un departamento nuevo a Adorni. En ese contexto eligen meterle la mano en el bolsillo a los más pobres y no quieren que me enoje".

Es válido mencionar que para la sesión diferentes bloques, incluyendo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, prepararon varias cuestiones de privilegio y pedidos formales para interpelar a Adorni, de cara a impulsar la comisión de Asuntos Constitucionales para acelerar la investigación.

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En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni quedó a escasos votos de ser convocado al recinto para una moción de censura, como así también a una comparecencia de él y de Karina Milei. El apartamiento del reglamento para tratar la interpelación fue solicitado por el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón.

En esta oportunidad, el jefe de Gabinete quedó a escasos votos de ser citado y, potencialmente, despedido de su cargo, dado que la iniciativa no obtuvo los dos tercios y recibió 122 votos a favor y 117 en contra.

En este contexto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también pidió el apartamiento del reglamento para tratar los proyectos de citación a Adorni y a Karina, para que ambos comparezcan en Diputados por el caso $LIBRA, aunque esta iniciativa tampoco obtuvo los dos tercios. En paralelo, propuso elevar una serie de preguntas sobre el escándalo para el presidente Javier Milei.

AS/ff