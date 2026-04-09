Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y Javier Milei celebró: "Nuestro país vuelve a tener federalismo ambiental"

Tras una extensa sesión, este jueves a la madrugada la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Minutos después, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta oficial de la red social X en el que destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, indica el posteo presidencial.

Javier Milei celebró la reforma de la Ley de Glaciares

La Oficina del Presidente también informó: “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.

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Javier Milei aseguró que se eliminaron "las distorsiones ideológicas y las trabas que impedían el progreso” en el sector minero

La publicación señala que “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, la nueva norma compatibilizará la protección ambiental con el desarrollo económico. El Gobierno también enfatizó que la modificación “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”.

En otro tramo del mensaje, Javier Milei afirmó: “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.

Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares

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El comunicado difundido por la Oficina del Presidente incorporó además un agradecimiento explícito de Javier Milei hacia los legisladores y gobernadores que respaldaron el proyecto, junto con los equipos técnicos que intervinieron en la elaboración de la reforma.

Para concluir, el comunicado aseguró que: “A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.

NG