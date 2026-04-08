Tensión en el Congreso: Siete detenidos en una protesta de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares

Este miércoles, cerca de las 7 de la mañana, la Policía de la Ciudad detuvo a siete activistas de la organización Greenpeace que se manifestaban frente al Congreso de la Nación en rechazo a las modificaciones de la Ley de Glaciares (26.639). Los manifestantes escalaron el Monumento a los Dos Congresos para desplegar banderas con las consignas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”, en una acción directa que buscó visibilizar su reclamo antes del debate previsto para que comience a las 15 horas en la Cámara alta.

La escena estuvo marcada por un despliegue de efectivos policiales y bomberos que rodearon la base del monumento. Mientras dos activistas permanecían en las alturas, otros siete, vestidos con mamelucos naranjas, realizaron una sentada en el suelo. Tras momentos de tensión, los manifestantes debieron retirar las banderas y descender de la estructura; la Policía informó la identificación de nueve personas, de las cuales siete quedaron formalmente detenidas bajo actas por contravención.

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Esta mañana se revivieron las escenas del pasado 26 de febrero, cuando el tratamiento de la media sanción en el Senado derivó en una violenta represión. En aquella ocasión, el despliegue de inodoros en las escalinatas —bajo el lema 'Senadores: no se caguen en el agua'— terminó con 12 ambientalistas detenidos y la agresión a un camarógrafo de A24, quien fue golpeado y arrestado mientras transmitía en vivo.

¿Qué se vota hoy?

El cronograma parlamentario tiene previsto que la Cámara de Diputados vote este miércoles el proyecto que ya contaba con media sanción desde el pasado 26 de febrero. El conflicto radica en la redefinición de lo que el Estado considera "protegido". La normativa vigente resguarda todos los glaciares y el ambiente periglacial, zonas de alta montaña donde el suelo congelado cumple funciones esenciales en el ciclo del agua.

La reforma, en cambio, introduce un criterio menos restrictivo: solo quedarían bajo protección estricta aquellas formaciones que puedan demostrar un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca. Para las organizaciones ambientalistas, este cambio implica una reducción sustancial del alcance de la ley.

Criterio de "Aporte Hídrico": la normativa actual protege la totalidad de los glaciares y el ambiente periglacial. La reforma propone limitar esta tutela solo a aquellos cuerpos de hielos que acrediten una función hídrica efectiva y verificable para una cuenca.

Ambiente Periglacial: se debate el concepto de geoformas periglaciales. Organizaciones como Greenpeace advierten que desproteger estas zonas —que no son hielo sólido pero contienen reservas hídricas estratégicas— es "abrir la puerta a la explotación minera en áreas sensibles".

Poder Provincial: el texto otorga mayor peso a los gobernadores para elaborar el inventario de glaciares, bajo el argumento constitucional de que los recursos naturales pertenecen originariamente a las provincias.

El rol del ambiente periglacial

Uno de los conceptos más sensibles en discusión es el de ambiente periglacial. Se trata de áreas que, sin ser glaciares en sentido estricto, funcionan como reguladores hídricos: almacenan agua en forma de hielo o suelo congelado y la liberan de manera gradual.

Estas zonas son clave para la recarga de cuencas, el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola y la conservación de ecosistemas. En un contexto de crisis climática, los especialistas aseguran que su preservación adquiere un valor estratégico, especialmente en regiones áridas o semiáridas de la Argentina.

Glaciares

El oficialismo ha logrado articular el apoyo del PRO, la UCR y representantes de provincias con fuerte actividad extractiva, como Catamarca, San Juan y Misiones. Estos sectores sostienen que la ley actual es "demasiado restrictiva" y frena inversiones millonarias.

Por el contrario, el rechazo está liderado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, quienes presentaron dictámenes propios advirtiendo que los cambios favorecen a la industria minera en un contexto crítico de crisis climática. "Defender los glaciares es defender el futuro de los argentinos", sostuvieron desde los sectores que convocaron a una marcha de repudio para esta tarde a las 17 horas, que partirá desde Avenida de Mayo.

La importancia estratégica de los glaciares

Argentina cuenta con uno de los inventarios de glaciares más importantes del mundo. Estas masas de hielo funcionan como "tanques de agua" naturales que regulan el caudal de los ríos, garantizan el consumo humano y sostienen la biodiversidad en zonas áridas. La modificación de la ley 26.639 representa, según los científicos del IANIGLA y las ONG, un riesgo para la seguridad hídrica nacional frente al avance de proyectos extractivos en la alta montaña.

GD / EM