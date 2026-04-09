El Gobierno apuesta a modificar las metas con el FMI y busca cerrar cara a cara en Washington la demorada revisión

El ministro de Economía Luis Caputo viajará a Washington la próxima semana para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin haber sellado el acuerdo técnico de la segunda revisión. El centro de la discusión, que se extiende desde febrero, es la recalibración de las metas macroeconómicas, un paso administrativo y político determinante para asegurar los futuros desembolsos del organismo.

Fuentes del equipo económico confirmaron a PERFIL que las reuniones virtuales continuaron durante esta semana y que las conversaciones se trasladarán al modo presencial entre el 13 y el 15 de abril. El jefe del Palacio de Hacienda viajará escoltado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. En el Ministerio de Economía no descartan una cumbre con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, una vez que la agenda se confirme formalmente.

La pulseada por las reservas y el pedido de waiver

El punto crítico de la negociación técnica se concentra en el nivel de reservas. El BCRA debía finalizar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero tras una modificación de la meta a USD 2.600 millones negativos, el Gobierno no logró cumplir el objetivo. Para la fecha de la revisión en febrero, el desvío alcanzaba aproximadamente los USD 11.500 millones.

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Según explican en el entorno oficial, el desajuste respondió a la decisión de no intervenir en el mercado cambiario hasta tocar el piso de la banda —medida autoimpuesta por la gestión de Javier Milei— y a la venta de divisas ejecutada por la autoridad monetaria en la previa de las elecciones legislativas bajo presión cambiaria.

Desde enero de 2026, el Central compró cerca de USD 3.700 millones y mantiene un esquema de compras del 5% de las operaciones diarias. Esta recomposición será el argumento central para solicitar un waiver (perdón) ante el Board, apalancado en el cumplimiento de las otras dos metas rectoras: el superávit fiscal del 1,4% en 2025 y la emisión cero para asistencia al Tesoro. No obstante, la acumulación es asimétrica: mientras las reservas brutas subieron USD 2.200 millones en el año, las netas crecieron apenas USD 600 millones bajo la métrica del Fondo.

Vencimientos y el frente fiscal

El cronograma de deuda agrega presión a la mesa técnica. Según un informe de la consultora Eco Go, los compromisos de capital e intereses para 2026 ascienden a USD 21.933 millones, con el Tesoro concentrando USD 18.184 millones. El pico de tensión ocurrirá en julio, con pagos por USD 4.742 millones. Con un riesgo país de entre 500 y 600 puntos básicos y la volatilidad global por el conflicto en Irán, el mercado internacional permanece cerrado, obligando a Caputo a recurrir a licitaciones en dólares a 2027 y 2028 para cubrir vencimientos con privados.

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En el plano fiscal, el desafío es sostener el excedente ante la caída de ingresos. Tras el superávit primario de 1,4% del PBI en 2025, el Gobierno acordó con el FMI llevarlo al 2,2% este año, por encima del 1,5% previsto en el Presupuesto. En el primer bimestre del año, el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero de 0,1% del PBI. Un informe de Wise Capital destaca que la caída sostenida de la recaudación forzó un recorte del 3,3% en el gasto primario devengado durante el primer trimestre, con bajas del 50% en las transferencias no automáticas a las provincias.

Objeciones técnicas y respaldo político

En el plano diplomático, Estados Unidos, el mayor accionista de la entidad, mantiene su respaldo. Según interlocutores del Fondo, el Tesoro estadounidense seguirá la línea de la administración de Donald Trump de apoyar el programa de Argentina. No obstante, fuentes diplomáticas explicaron a este medio que el staff técnico mantiene objeciones sobre el programa. Semanas atrás, trascendió el malestar sobre tres puntos específicos: la decisión oficial de no actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dinámica de compra de reservas bajo las restricciones del cepo y el impacto de los juicios contra el Estado en el exterior. El reciente fallo favorable por la expropiación de YPF puede despejar una de las observaciones que sondeaba el organismo.

AM/ML