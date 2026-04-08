José Castillo advierte que al Gobierno “se le complica mucho” cumplir con el FMI

El cumplimiento de la meta de superávit fiscal vuelve a estar en el centro del debate económico. El analista político, José Castillo, planteó un panorama complejo para el Gobierno, con múltiples variables que juegan en contra.

Según explicó, el contexto actual ya no es el mismo que en 2025: “al gobierno le resultó fácil cumplir la meta de superávit, difícil cumplir la meta de reservas”, pero ese equilibrio ahora se modificó.

En ese sentido, advirtió que “este año tiene que cumplir una meta de 1,5… y lo que estamos viendo es que ese le está siendo difícil”, marcando un cambio en la dinámica fiscal.

El analista remarcó que el ajuste encuentra límites crecientes: “continuar el ajuste, cada puntito ahora es más complicado”, lo que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo.

Caída de ingresos y límites del ajuste

Uno de los principales problemas, según Castillo, es la combinación entre recesión y menor presión impositiva. “El número de recaudación impositiva también está para abajo”, señaló, lo que impacta directamente en las cuentas públicas.

A esto se suman decisiones oficiales que reducen ingresos: “el gobierno ha reducido una cantidad de impuestos”, lo que agrava la dificultad para sostener el superávit.

Del lado del gasto, la situación tampoco ofrece soluciones simples. Castillo fue claro al advertir que “cada puntito de reducción de gasto ahí es una bomba social”, en referencia a recortes en salarios, obra pública y transferencias.

Además, alertó sobre un factor clave: “una cosa que está creciendo son los subsidios energéticos”, lo que presiona aún más sobre el equilibrio fiscal.

Presión del FMI y posible renegociación

El escenario se vuelve más complejo al considerar los compromisos internacionales. Castillo anticipó dificultades en las próximas revisiones del acuerdo: “al gobierno se le complica mucho esta meta del 1,5”.

En esa línea, planteó que podrían surgir incumplimientos simultáneos: “va a tener que plantear waiver por el lado de las reservas, pero también por el lado del cumplimiento de la meta del gasto”.

Esto abre la puerta a un escenario más profundo: “no habrá una renegociación de conjunto del acuerdo del fondo”, sugirió, como una posibilidad cada vez más presente.

El analista también describió las tensiones dentro del propio organismo: “el staff del fondo… claramente no” está alineado con Argentina, aunque reconoció que las decisiones finales responden a factores políticos.

Finalmente, sintetizó la dinámica de negociación con una imagen contundente: “Argentina siempre salió bien… pero siempre fue a último momento”, reflejando la incertidumbre constante en la relación con el FMI.

