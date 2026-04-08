Bernardo Cané sobre la resolución del SENASA por la fiebre aftosa: “Decididamente cometieron un error”

El expresidente del SENASA, Bernardo Cané, analizó en diálogo con Canal E la polémica en torno a la Resolución 201/2026 del organismo sanitario y alertó sobre los riesgos que podría implicar para el estatus sanitario de la Argentina.

Durante la entrevista, el especialista cuestionó la medida que permitiría a los productores elegir libremente a los veterinarios para vacunar contra la fiebre aftosa, y advirtió sobre su impacto en la sanidad animal y en los mercados internacionales.

Críticas a la resolución del SENASA

Cané consideró que la iniciativa representa un retroceso en el sistema sanitario argentino. “Decididamente cometieron un error”, afirmó al referirse a la normativa anunciada por el organismo.

Según explicó, la medida no fue consultada con las entidades agropecuarias ni con los gobiernos provinciales, pilares fundamentales del modelo público-privado que permitió erradicar la enfermedad.

“Es una medida inconsulta, incorrecta y que debilita el sistema público-sanitario”, sostuvo.

La importancia del modelo sanitario argentino

El exfuncionario destacó que el sistema de vacunación vigente ha demostrado su eficacia durante más de tres décadas. En ese sentido, remarcó que el éxito se basa en la planificación epidemiológica y el trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado.

“Argentina tiene que aprender que las cosas que funcionan hay que mantenerlas, corregirlas y auditarlas”, subrayó.

Además, advirtió que una flexibilización podría afectar a los pequeños productores y debilitar la cobertura sanitaria en todo el territorio nacional.

El impacto global de la fiebre aftosa

Cané también alertó sobre la circulación internacional del virus, tras recientes brotes en distintos países. En particular, mencionó la situación de China como una señal de alerta para el comercio mundial.

“Argentina es un país netamente exportador de carne, por lo que debe resguardar su estatus sanitario”, explicó. En ese sentido, recordó que la crisis de principios de los años 2000 provocó la pérdida de mercados internacionales durante casi dos décadas.

El presente del sector ganadero

Respecto de la actividad, el especialista describió un escenario favorable en términos de precios, aunque con desafíos estructurales pendientes.

“Los valores de terneros y de hacienda son históricos”, afirmó, y destacó que el sector atraviesa un momento de oportunidades.

No obstante, aclaró que el crecimiento debe apoyarse en mejoras productivas y sanitarias para consolidar su competitividad.

La necesidad de aumentar la producción

Cané señaló que la Argentina debe incrementar su volumen de carne para fortalecer su posicionamiento internacional.

“Estamos muy bien en precios, pero muy mal en cantidades”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que el país debería duplicar su producción para ampliar sus exportaciones y abastecer la creciente demanda global.

Sanidad, manejo y alimentación: las claves de la eficiencia

El especialista remarcó que el crecimiento del sector depende de tres pilares fundamentales: la sanidad, el manejo y la alimentación del rodeo.

“Hay un problema de sanidad, manejo y olla”, explicó, al referirse a la necesidad de mejorar la nutrición y el cuidado del ganado.

Asimismo, afirmó que el productor debe adoptar una visión empresarial: “El ganadero debe dejar de ser un tenedor de vacas para ser un empresario de alimentos”.

Costos y competencia en el mercado de vacunas

En relación con los precios de las vacunas contra la fiebre aftosa, Cané aseguró que no representan hoy un obstáculo para el sector.

Además, destacó la importancia de fomentar la competencia para reducir costos y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. “El productor no tiene hoy un problema de costos”, concluyó.