Daniel Bilotta: “Hay un problema principal que es la falta de liderazgo político en el seno del gobierno”

El escenario político argentino atraviesa un momento de alta complejidad, marcado por tensiones internas y conflictos con el Poder Judicial. El analista político Daniel Bilotta ofreció un análisis contundente sobre la situación actual del Gobierno, al que definió como debilitado por sus propias decisiones.

En ese sentido, sostuvo que “el gobierno es víctima de un interno en la justicia en la que se metió solo por sus propias necesidades”, reflejando cómo las disputas judiciales impactan directamente en la gestión.

Además, explicó que la falta de estructura política agrava el panorama: “como cualquier partido nuevo tiene una inserción reciente en el Estado y entonces no tiene un interlocutor válido con la justicia”, lo que limita su capacidad de negociación institucional.

Bilotta también puso el foco en el avance de causas sensibles: “estas causas van a un paso muy acelerado”, en contraste con prácticas judiciales más lentas del pasado, lo que incrementa la presión sobre el oficialismo.

Falta de liderazgo y crisis interna

Uno de los puntos más críticos del análisis fue la conducción política del Gobierno. Bilotta fue categórico al afirmar que “hay un problema principal que es la falta de liderazgo político en el seno del gobierno”.

Según detalló, esta debilidad genera tensiones entre figuras clave: “esto es lo que desata una interna entre Karina Milei y Santiago Caputo”, evidenciando disputas de poder dentro del oficialismo.

El analista también cuestionó el rol del Presidente en estas dinámicas: “es un gran líder electoral, que no se siente cómodo como líder político”, lo que deriva en decisiones contradictorias dentro del gabinete.

Esta falta de coordinación se refleja en medidas dispares, como la gestión de funcionarios cuestionados: “lo que no hay es un criterio único en un gobierno”, lo que debilita la coherencia del discurso oficial.

Economía, expectativas y realidad

En el plano económico, Bilotta describió un escenario dual, con algunos indicadores positivos pero sin impacto en la población. “Hay buenos resultados de la economía en algunas áreas muy primarias”, señaló, aunque advirtió que esto no se traduce en mejoras concretas.

El analista cuestionó el modelo de crecimiento actual: “hay que preguntarse qué pasa en un país donde la principal actividad que repunta es la financiera”, planteando dudas sobre la sostenibilidad del esquema.

Asimismo, explicó que el Gobierno no logró cumplir sus propias expectativas: “esto no es lo que esperaban”, en referencia a la falta de inversión y reactivación económica tras el ajuste.

Finalmente, advirtió sobre el impacto político de esta situación: “todo lo que ocurre con el gobierno de Milei es lo que vuelve todavía más remisos a los inversores”, lo que dificulta la llegada de capitales y agrava el estancamiento.

Con una mirada crítica, Bilotta sintetizó el momento actual con ironía: “todo marcha de acuerdo al plan, pero del plan posible, con este gobierno”, dejando entrever los límites del rumbo económico y político.

