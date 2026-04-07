En “QR!”, Andrés Nápoli alertó: “La reforma permitiría actividad minera sobre glaciares”

En el programa "QR!", de Canal E, el director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, lanzó fuertes críticas al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca tratar en Diputados esta semana.

En diálogo con el conductor Pablo Caruso, el especialista advirtió sobre el impacto ambiental de la iniciativa y cuestionó el proceso de debate. “Se está escuchando una sola voz y se intenta silenciar a quienes piensan distinto”, afirmó.

Según explicó, uno de los puntos más preocupantes del proyecto es que habilitaría actividades mineras e hidrocarburíferas directamente sobre glaciares, y no solo en zonas periglaciares, como establece la normativa vigente.

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Nápoli sostuvo que este aspecto no fue visibilizado en profundidad en la discusión pública. “Esto ha estado muy oculto en el debate”, remarcó, y explicó que muchas de estas áreas contienen reservas clave de agua, especialmente en regiones áridas del país.

En ese sentido, enfatizó que el tema trasciende la minería. “Cuando hablamos de glaciares, hablamos de reservas de agua”, indicó, y advirtió que su afectación podría impactar en varias provincias.

El especialista también cuestionó la falta de participación en el proceso. Señaló que más de 100.000 personas se inscribieron en una audiencia pública sobre el tema, pero la gran mayoría no pudo exponer. “Eso va en contra del acuerdo de Escazú, que plantea una participación abierta e inclusiva”, afirmó.

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Además, apuntó contra el contexto político en el que se impulsa la reforma. Según planteó, el proyecto responde a acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores. “Es una ley política, una devolución de favores”, sostuvo.

En esa línea, mencionó movimientos de fondos hacia provincias en paralelo al avance legislativo, lo que —según su visión— refuerza la hipótesis de negociaciones políticas vinculadas a la votación.

El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto en comisión y llevarlo al recinto este miércoles, en medio de un debate que combina intereses económicos, ambientales y políticos.

LB