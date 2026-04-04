Lejos de Adorni: diputados cordobeses de LLA enfocan en Glaciares y Ley Hojarasca

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba anticipa un escenario reñido en el Congreso y ha decidido enfocarse en la agenda legislativa que viene. Mientras el foco mediático nacional se dispersa en torno a la figura de Manuel Adorni, en Córdoba decidieron marcar una distancia prudencial de los conflictos que atraviesa el exvocero y actual Jefe de Gabinete. Según fuentes parlamentarias cordobesas, la orden es no desgastar capital político en defensas personales: “Él deberá dar sus explicaciones”, sostienen, mientras el foco se desplaza hacia la urgencia del Ministerio de Economía: la Ley de Glaciares y la postergada Ley Hojarasca.

En primer lugar, el foco estará puesto en lo minero. A pesar de las urgencias de Federico Sturzenegger por limpiar el ordenamiento jurídico de normativas obsoletas, el oficialismo ha decidido aplicar un criterio distinto. La Ley Hojarasca, que busca derogar leyes que han quedado en el tiempo desde hace décadas, deberá esperar al menos quince días más.

El motivo, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, necesita la reforma de la Ley de Glaciares para destrabar inversiones mineras de gran escala que hoy se encuentran en un limbo legal. En ese marco, entienden que la seguridad jurídica en áreas de recursos naturales es la llave para el ingreso de divisas que el país necesita para consolidar la estabilización macroeconómica.

Detrás de la foto: los ruidos que sacudieron la aparente unidad de la oposición

Cronograma en Diputados

La hoja de ruta ya está marcada. El próximo martes 7 se llevará a cabo un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La estrategia de LLA es ambiciosa: recibir a ministros de provincias mineras para dotar al proyecto de un respaldo técnico federal indiscutible y sellar el dictamen ese mismo día. Si el plan funciona, el miércoles siguiente se llamará a una sesión especial con el único fin de dar media sanción a la reforma de glaciares.

¿Qué pasa con la "Hojarasca"?

La Ley Hojarasca, enviada originalmente en octubre de 2024, ha tenido un camino sinuoso. A pesar de que el segundo de Sturzenegger, Alejandro Cacace, prometió incluso una "Hojarasca 2" durante el debate del Presupuesto 2026, lo cierto es que la primera versión ni siquiera ha sido tratada.

El proyecto apunta a la desburocratización y eliminación de normas que, según el Ejecutivo, entorpecen la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las empresas. Sin embargo, en la Cámara Baja, el oficialismo ha decidido priorizar lo que genera “caja” e inversión inmediata. Aun así, se prevé que Sturzenegger concurra personalmente al Congreso para defender el texto y evitar que el proyecto caiga en el olvido parlamentario.

Adorni, lejos

La decisión de los diputados cordobeses de alejarse del “Caso Adorni” responde puramente a estrategia política. Si bien al principio señalaron una operación mediática, hay un viraje en el discurso a señalar que el exvocero deberá dar explicaciones en la Justicia. No son pocos los que consideran que al igual que en el caso Espert, “cuando ese fusible se cambie, el tema se termina”. Y agregan que todos los que integran este Gobierno tienen en claro un mensaje que no se pone en discusión: “nadie es indispensable”.