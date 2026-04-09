Durante la sesión legislativa por la Ley de Glaciares se registró un momento de tensión protagonizado por el diputado Horacio Pietragalla Conti, quien se levantó de su banca y se dirigió hacia legisladores del bloque libertario, a quienes acusó de haberse burlado y faltado el respeto mientras realizaba un homenaje por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El incidente derivó en un cruce verbal con diputados oficialistas, que no escaló gracias a la intervención de Paula Penacca, Germán Martínez y Agustín Rossi, pares de bancada, quienes lo tomaron del brazo y lo condujeron nuevamente a su banca.

"Vos sos un salame. Respeto, sos un pancho, vos", le gritó Pietragalla al grupo de libertarios, mientras volvía a su banca.

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Tras el episodio, la diputada Lilia Lemoine se expresó en redes sociales, donde sostuvo que el legislador de Unión por la Patria había amenazado a otro diputado y afirmó que el hecho formaba parte de un intento por interrumpir la sesión. Además, cuestionó su rol al frente de la Comisión de Derechos Humanos y aseguró que, en una sesión anterior, había concurrido con una cadena metálica.

El posteo de Lilia Lemoine contra Horacio Pietragalla

"Acá lo tienen a Pietragala de UxP amenazando a Quintar para agarrarse a trompadas. EL TIPO PRESIDE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. La sesión anterior vino con UNA CADENA METÁLICA EN LA MANO.

Están intentando que se levante la sesión.

No saben lo DIFÍCIL que es NO REACCIONAR."

En desarrollo...

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