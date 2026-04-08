La desmentida oficial sobre una posible salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud no alcanzó para cerrar la discusión. Al contrario: dejó expuesta una interna que atraviesa al Gobierno y que, lejos de resolverse, empieza a mostrar sus consecuencias en áreas sensibles de la gestión.

Ahora, en el universo político que rodea al presidente Javier Milei, los movimientos rara vez son aislados. La tensión que se acumuló en torno a Manuel Adorni —luego de semanas de desgaste público y cuestionamientos— parece haber activado un reacomodamiento interno que ahora salpica de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones.

Diferente a otros funcionarios con mayor exposición mediática, Lugones llegó al cargo con un perfil técnico, ligado a la gestión privada en salud. Sin embargo, su margen de maniobra se fue achicando con el correr de los meses.

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La principal razón es estructural: el Ministerio de Salud opera con fuertes restricciones presupuestarias. El ajuste impulsado por el equipo económico redujo transferencias, demoró pagos a proveedores y tensionó áreas críticas. Entre ellas, la provisión de medicamentos de alto costo y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que arrastra conflictos desde su intervención.

A eso se suma la relación tirante con el Ministerio de Economía, donde la lógica del recorte choca con las necesidades operativas del sistema sanitario. El resultado es un escenario incómodo: Lugones debe sostener la gestión con recursos limitados, mientras enfrenta críticas por el deterioro en la prestación de servicios.

La interna que ordena y condiciona todo

Luego, detrás de la fragilidad del ministro aparece una disputa más amplia. El poder dentro del Gobierno se estructura, en gran medida, alrededor de dos figuras: Karina Milei y Santiago Caputo.

En ese esquema, Adorni responde al armado de Karina Milei, mientras que Lugones se vincula al círculo de Caputo. Esa lógica de equilibrios explica por qué cada movimiento tiene impacto en cadena: la pérdida o debilitamiento de una figura obliga a reacomodar otras piezas.

La reciente designación de Juan Bautista Mahíques en el área de Justicia fue leída como un avance del sector alineado con Karina Milei. Sostener el control sobre Salud aparece como una prioridad para el espacio de Caputo.

Nombres en danza y desgaste acumulado

Aunque desde la Casa Rosada niegan cambios inminentes, en los pasillos oficiales ya circula un posible reemplazo: Guido Giana. Actual número dos del ministerio y hombre cercano a Caputo, su nombre funciona como una alternativa de continuidad más que de ruptura.

El desgaste de Lugones, sin embargo, no es solo interno. También enfrenta cuestionamientos políticos por su gestión y tensiones con organismos como el PAMI, en un contexto donde el ajuste impacta de forma directa.

Manuel Adorni ubicó a su círculo íntimo en el Correo Argentino

En paralelo, persisten actores con influencia menos visible pero decisiva. Uno de ellos es Enrique Nosiglia, histórico operador político y empresario vinculado al sector salud. Su cercanía con Lugones habría sido determinante para sostener el rango ministerial del área y contener, al menos por ahora, los embates internos.

LT