El Gobierno de Javier Milei estaría interrumpiendo el envío de kits de ADN a los diferentes consulados argentinos para las personas que tienen dudas sobre su identidad y que sospechan ser hijos de desaparecidos.

Según informó la agencia EFE, la administración libertaria no envía los kits prácticamente desde el inicio de la gestión de Milei a través de Cancillería, y todos los test sobre ADN y posibles identidades surgen por pedidos en el marco de las causas judiciales en trámite.

PERFIL sondeó en diversos despachos oficiales, pero en ninguno hubo respuesta, ni afirmativa ni negativa respecto de la discontinuidad de la política en materia de Derechos Humanos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La novedad informada por la agencia de noticias internacional se da en el marco de los reacomodamientos en el Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Leonardo Szuchet, quien fuera de jefe de Gabinete de Claudio Avruj en el área durante la gestió de Macri, se hizo cargo de la Subsecretaría tras la salida de Joaquín Mogaburu, quien tuvo un paso breve por el área tras la renuncia del ex juez federal, Alberto Baños.