El Gobierno nacional oficializó la apertura de la inscripción al programa Vouchers Educativos 2026, una herramienta clave para familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal que busca aliviar el costo de las cuotas, con convocatoria vigente hasta fines de abril y requisitos específicos definidos por la Secretaría de Educación.

La medida fue formalizada en el Boletín Oficial de este miércoles 8 de abril a través de la Resolución 205/2026 de la Secretaría de Educación que orbita dentro del Ministerio de Capital Humano. La normativa cuenta con la firma del secretario Carlos Horacio Torrendell y establece la convocatoria para acceder al beneficio durante el ciclo lectivo 2026, además de introducir modificaciones en el reglamento general del programa.

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Según se detalla en la Resolución, el programa consiste en “una prestación temporaria” destinada a familias cuyos hijos de hasta 18 años asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.

El objetivo central de la medida es brindar apoyo económico a sectores de menores ingresos, permitiendo sostener la continuidad educativa en niveles inicial, primario y secundario dentro del sistema privado con subvención estatal.

Vouchers Educativos: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Podrán inscribirse quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda de estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento, siempre que se trate de menores de hasta 18 años al momento del cierre de la convocatoria.

Uno de los requisitos centrales es el tope de ingresos: el grupo familiar no deberá superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de la evaluación, criterio que será validado con información de organismos oficiales. Cabe recordar que en abril del 2026, el SMVM es de $357.800, por lo que el tope sería de $2.504.600.

Además, los solicitantes deberán ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país, y contar con DNI vigente.

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online, a través de la plataforma oficial del programa, utilizando el usuario de Mi Argentina, donde se deberá completar un formulario con carácter de declaración jurada.

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El proceso también exige que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES, ya que la evaluación socioeconómica se realizará en base a la información registrada en ese organismo.

Cómo es la inscripción, evaluación y pago del beneficio

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2026, período durante el cual los interesados deberán completar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que no se admitirán inscripciones fuera de término.

Una vez cerrada la inscripción, se llevará adelante una evaluación que contempla tres ejes: la condición de alumno regular del estudiante, la situación socioeconómica del grupo familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares.

Las instituciones educativas tendrán un rol clave en el proceso, ya que deberán certificar la condición de alumno regular y brindar información académica a través de la plataforma oficial en distintas instancias del año.

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En cuanto al cobro, el beneficio será liquidado y pagado por ANSES de manera mensual hasta diciembre, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el programa.

Finalmente, la normativa establece que el voucher es compatible con otros beneficios sociales y que su continuidad dependerá del cumplimiento de requisitos como la regularidad escolar y el pago de las cuotas, ya que la acumulación de deudas puede derivar en la suspensión o cancelación de la asistencia.

GZ / lr