Bienestar docente, eso de lo que tantos hablan

En educación hay temas que aparecen una y otra vez en conversaciones, congresos, reuniones de equipo y publicaciones en redes. El bienestar docente es uno de ellos. Se lo nombra, se lo reconoce, se lo declara importante. Y, sin embargo, cuando termina la jornada escolar y se apagan las luces del aula, muchos docentes siguen sintiendo lo mismo: cansancio acumulado, exigencia constante y la sensación de que nunca alcanza todo lo que hacen.

No porque no amen enseñar. Justamente porque sí.

Ahí empieza la conversación verdadera. El bienestar docente no es una moda pedagógica ni una consigna amable. Es una pregunta profundamente humana: ¿cómo sostiene su tarea alguien que todos los días sostiene a otros?

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Docentes al límite: alta demanda, malestar físico y sobrecarga en las escuelas públicas

Durante años se instaló una idea casi romántica del docente que puede con todo. El que acompaña, contiene, enseña, escucha, resuelve conflictos, innova, se adapta y además mantiene entusiasmo permanente. Una figura admirable, pero también imposible. Porque nadie puede dar siempre desde un tanque vacío.

Y sin embargo, muchos docentes lo intentan igual.

Qué lindo sería poder copiar algunas prácticas que existen en otros sistemas educativos: años sabáticos para estudiar, investigar o escribir; tiempos institucionales protegidos para pensar la enseñanza; menos carga administrativa para concentrarse en el aula; espacios reales de desarrollo profesional dentro de la jornada laboral. En muchos lugares del mundo estas condiciones forman parte natural de la carrera docente porque se entiende que enseñar también necesita pausas, renovación y tiempo para crecer.

Pero esas escenas, que resultan inspiradoras cuando las leemos o escuchamos, muchas veces se sienten lejanas en la realidad cotidiana de nuestras escuelas, atravesadas por debates urgentes y necesarios, como las condiciones salariales, los recursos disponibles y otras dimensiones que también forman parte indiscutible del bienestar profesional.

Entonces la pregunta cambia: ¿qué sí podemos sostener hoy? El bienestar docente debe llegar en forma de políticas, pero también empieza a construirse en la comunidad cotidiana de cada escuela.

Empieza cuando un equipo directivo entiende que cuidar no es bajar la exigencia, sino ordenar prioridades. Cuando se evita sumar iniciativas sin cerrar las anteriores. Cuando una reunión tiene sentido y termina a horario. Cuando se reconoce el esfuerzo sin esperar fechas especiales. Cuando alguien pregunta “¿cómo estás?” y realmente escucha la respuesta.

Parece simple, pero no es menor. Las escuelas no se desgastan solo por lo difícil del trabajo, sino por la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo imposible de alcanzar.

Muchas veces el malestar docente no nace del aula, sino de todo lo que rodea al aula.

Planillas interminables, cambios constantes, urgencias que aparecen sin explicación, expectativas contradictorias. El resultado no suele ser el abandono de la profesión, sino algo más silencioso: docentes que siguen estando, pero empiezan a protegerse emocionalmente para poder continuar. Trabajan, pero con menos margen interno. Un docente agotado no enseña, repite.

Y ahí perdemos todos.

Porque enseñar no es solo transmitir contenidos. Es construir vínculos, generar confianza, despertar curiosidad. Y eso requiere presencia emocional, algo que no se puede exigir por decreto ni medir en una planilla.

Hablar de bienestar docente, entonces, no es hablar de comodidad. Es hablar de condiciones humanas mínimas para que enseñar siga siendo un acto vivo.

Tal vez el error fue pensar el bienestar como algo individual, como si dependiera únicamente de la actitud personal o de aprender a manejar mejor el estrés. Claro que cada docente desarrolla estrategias propias para sostenerse. Pero ninguna herramienta individual alcanza cuando el entorno se vuelve permanentemente desgastante.

Una pedagogía para el sentido común

El bienestar siempre es colectivo. Se construye en la cultura de la escuela: en cómo nos hablamos, en cuánto nos acompañamos, en si podemos pedir ayuda sin sentirnos débiles, en si equivocarse es parte del aprendizaje también para los adultos.

No se trata de agregar más talleres sobre bienestar. Se trata de revisar prácticas cotidianas. A veces el cambio más potente no es sumar algo nuevo, sino dejar de hacer aquello que ya sabemos que no funciona. Tal vez el bienestar docente sea, en principio, volver posible lo humano dentro de la escuela.

Que un docente pueda terminar el día con la sensación de haber hecho algo valioso sin quedar completamente agotado. Que pueda entusiasmarse con una clase sin sentir que está corriendo una carrera interminable. Que pueda seguir creyendo en lo que hace. Que deje de sobrevivir y empiece a disfrutar del aula.

Porque hay algo que rara vez se dice: los docentes no necesitan motivación artificial. Necesitan condiciones que no apaguen la motivación que ya tienen.

En cada escuela hay escenas que lo demuestran. Un colega que comparte materiales sin que nadie se lo pida. Un equipo que se organiza para acompañar a quien atraviesa un momento difícil. Una risa en la sala de profesores después de un día intenso. Esos momentos pequeños sostienen mucho más de lo que imaginamos.

Pero sería injusto pensar que el bienestar docente puede sostenerse únicamente desde la buena voluntad de cada escuela. Ninguna cultura institucional alcanza cuando las condiciones generales del trabajo educativo se vuelven persistentemente exigentes o imposibles. Las escuelas pueden cuidar, acompañar y organizar mejor lo cotidiano, pero el sistema educativo también tiene un papel irremplazable: generar marcos estables, decisiones coherentes y condiciones que no obliguen a sostener lo imposible como norma.

Hablar de bienestar docente no debería generar culpa ni expectativas imposibles. No se trata de pedir más de lo que hoy no se puede dar. Se trata de cuidar mejor lo que ya tenemos: el vínculo entre quienes enseñan, la confianza dentro de las escuelas y la posibilidad de construir espacios donde trabajar no implique desgastarse hasta desaparecer. Porque cuando un docente se siente acompañado, algo cambia. Se anima a probar, a escuchar más, a volver a entusiasmarse. Y ese cambio, aunque parezca invisible, llega directo al aula.

El bienestar docente no es, entonces, un premio ni un privilegio. Es una condición silenciosa sobre la que se apoya todo lo demás.

Durante años, la educación funcionó gracias a algo que casi nunca se nombra: la enorme capacidad de los docentes para sostener más de lo que les corresponde. Resolver lo que falta, contener lo que desborda, seguir aun cuando el cansancio pesa. Pero ningún sistema puede apoyarse indefinidamente en el esfuerzo invisible de las personas sin empezar, tarde o temprano, a resquebrajarse.

Tal vez el verdadero problema no sea que falten discursos sobre bienestar docente, sino que todavía seguimos pensándolo como algo deseable y no como algo imprescindible.

Una escuela no mejora solo cuando cambian los programas o las metodologías. Mejora cuando quienes enseñan todavía tienen energía para creer en lo que hacen.

Y esa energía, la que no aparece en estadísticas ni informes, no es infinita. Cuidarla ya no es un gesto amable. Es decidir qué educación queremos sostener.

*Magíster en Cs. de la Educación, Doctoranda en Educational Leadership

