El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó el pasado lunes 6 de abril la Resolución 78/2026 que define las condiciones de pago del refuerzo adicional para la Asignación por Ayuda Escolar Anual. La medida, que complementa lo establecido en la Ley Nº 24.714, aclara que el beneficio extraordinario otorgado por única vez consiste en un monto equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los 85.000 pesos por cada hijo en edad escolar.

La normativa especifica que este refuerzo adicional tiene vigencia durante todo el ciclo lectivo 2026, abarcando desde el mes de marzo hasta el próximo pago masivo de la prestación el año entrante. El pago se efectuará para cada beneficiario una sola vez y se liquidará en forma conjunta con la asignación base. El objetivo de la resolución es garantizar la transparencia y los parámetros de liquidación para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de pensiones no contributivas.

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El universo de beneficiarios alcanza a quienes prestan servicios remunerados en la actividad privada y pública nacional, inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También se incluye a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, siguiendo el alcance nacional y obligatorio que instituyó el régimen original de asignaciones familiares.

Alcance y vigencia del refuerzo extraordinario

La resolución ministerial aclara que el pago de este refuerzo de 85.000 pesos corresponde específicamente a la educación inicial, general básica y polimodal. Según el texto oficial, la suma se hace efectiva junto con la Asignación por Ayuda Escolar Anual, la cual históricamente se liquida en el mes de marzo de cada año. La medida busca unificar el criterio de cobro para evitar desfasajes en la determinación de los montos que perciben las familias ante el inicio de las clases.

El documento firmado por la ministra Pettovello subraya que el refuerzo tendrá vigencia "desde el mes de marzo de 2026 hasta el próximo pago masivo de dicha prestación". Esto implica que los beneficiarios que aún no hayan percibido el monto por cuestiones administrativas o de calendario de pagos, lo harán bajo estas nuevas condiciones de refuerzo único. La medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios y los decretos reglamentarios vigentes para el ejercicio 2026.

La intervención del Servicio Jurídico Permanente y de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano avaló la pertinencia de la medida. En los considerandos se menciona que el Decreto Nº 115/26 fue el que originó este carácter extraordinario del pago, estableciendo la diferencia entre el valor de la asignación determinada y el piso de 85.000 pesos fijado por la gestión nacional para este año lectivo.

Condiciones de pago de la ayuda escolar 2026

El artículo 1º de la Resolución 78/2026 es taxativo al señalar que el pago se realizará "en el mismo mensual en el que perciba el cobro de la Asignación por Ayuda Escolar Anual". Con esto, el Gobierno busca simplificar el esquema de liquidación de la ANSES, organismo que interviene en la gestión del expediente administrativo previo a la firma del decreto. La medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, consolidando el esquema de pagos masivos para el sector público y privado.

El esquema de Asignaciones Familiares, bajo el cual se rige esta ayuda, contempla también a los beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo y del Seguro de Desempleo. Para la administración nacional, esta aclaración normativa resulta indispensable para fijar el costo fiscal del ciclo lectivo 2026 y asegurar que el refuerzo llegue de manera directa a los hogares sin necesidad de trámites adicionales por parte de los trabajadores que ya tienen acreditada la escolaridad de sus hijos.

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La resolución cierra un proceso administrativo iniciado con el Decreto 63/25, que estableció los parámetros generales para el pago de la escolaridad. Al fijar un monto extraordinario por única vez, el Ministerio de Capital Humano busca mitigar la diferencia entre los valores móviles de la asignación y el costo real de la canasta educativa al inicio del año. La comunicación oficial de la medida fue enviada a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su archivo y cumplimiento inmediato por parte de los organismos de seguridad social.

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