Este miércoles, el presidente Javier Milei brindó una entrevista a la TV Pública realizada por Antonio Aracre —el exjefe de asesores de Alberto Fernández— y su colega Ramiro Castiñeira. En ella, el mandatario volvió a respaldar a Manuel Adorni, a quien calificó como “un maravilloso jefe de Gabinete”. Además, no perdió la oportunidad de reiterar sus críticas a los periodistas, al asegurar que “el 95% son delincuentes”.

Durante el diálogo, marcado por el contexto de cuestionamientos hacia el exvocero presidencial por su patrimonio y la compra de inmuebles con dinero que la Justicia está investigando, el jefe de Estado afirmó que el funcionario es un “maravilloso jefe de Gabinete”, y agregó: “Yo fijo el norte y la dirección de la política, pero después se queda él trabajando en la cocina con los ministros”.

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Además, el Presidente defendió la orientación económica de su administración. En ese sentido, sostuvo que su gestión posee “una gran cantidad de logros”.

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Javier Milei también abordó la presunta maniobra de espionaje ruso que habría pagado a medios de comunicación argentinos para publicar fake news y perjudicar a su gobierno. “No vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose en un país tratando de desestabilizar a un gobierno”, aseguró el líder de La Libertad Avanza.

Sobre ese punto, vinculó al periodismo con operaciones en su contra. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, insistió, y sumó a esa nómina al principal accionista de Aluar y de Fate, Javier Madanes Quintanilla, y al CEO de Techint, Paolo Rocca. “Como yo no cedo a los privilegios del statu quo, me tiran basura”, afirmó.

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Javier Milei sobre la inflación y los créditos del Banco Nación

El Presidente también se refirió a la controversia por los préstamos otorgados por el Banco Nación a integrantes del oficialismo, cuestionados por supuestas condiciones preferenciales. “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, afirmó. Luego desestimó las críticas: “Hay mezcla de mucha ignorancia y mala intención, con lo cual el análisis que hacen es una estupidez”.

En relación con el aumento sostenido de precios, Milei reconoció que el primer trimestre de 2026 “fue difícil”. Aun así, proyectó una desaceleración marcada: “Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”.

“La actividad a partir de abril va a mejorar. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”, indicó. Bajo esa lógica, consideró que “se va a empezar a recomponer el deterioro que hubo en el primer trimestre”.

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En cuanto al programa económico, reafirmó su postura fiscal: “No voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal, la motosierra sigue encendida”. En esa línea, añadió: “El Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación”.

Consultado por el debate sobre un eventual atraso cambiario en la Argentina, el mandatario rechazó ese diagnóstico y apuntó contra quienes lo sostienen. “Dicen eso porque son brutos o porque tienen a sus clientes comprados en un tipo de cambio más alto”, planteó.

Dolarización, reformas y agenda legislativa

Ante la posibilidad de avanzar hacia una dolarización, Milei sostuvo que el principal obstáculo es social. Según explicó, “la gente no quiere dolarizar”. En esa línea, remarcó que su gobierno habilitó el uso de la moneda estadounidense, pero la población optó por seguir operando en pesos.

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El jefe de Estado también reivindicó los avances legislativos del oficialismo. “Hicimos avances que durante 40 años la política no había podido avanzar un ápice”, aseveró. Entre los hitos mencionó “15.000 reformas estructurales”, la Ley Bases, la Ley de Inocencia Fiscal y el acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Para cerrar, Milei reafirmó su convicción política: “No me costó tomar ninguna decisión porque sé lo que hay que hacer, cómo hacerlo y tengo la convicción de hacerlo”. Y concluyó con una definición de enfoque: “Cuando ponés como eje la moral de la política de Estado y hacés lo que está bien, eso te acomoda la política y la economía.”

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