miércoles 08 de abril de 2026
ECONOMIA
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Inflación y dólar en 2026: las nuevas proyecciones de las consultoras que releva el Banco Central

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central corrigió al alza las expectativas de inflación para los próximos meses.

Banco Central
Banco Central | Télam

Las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación del 3,0% para marzo, mientras que la inflación núcleo se ubicarían en 2,9%. En ambos casos se trata de un incremento de 0,5% con respecto a la previsión del mes anterior.

De acuerdo con las estimaciones del REM, la inflación bajaría a 2,6% en abril y 2,3% en mayo, mientras que en junio y julio se ubicaría en 2,0%, y en agosto y septiembre sería de 1,8%. El INDEC informará el dato oficial de inflación el próximo martes 14 de abril.

La previsión para todo el año es de 29,1%, lo cual representa un incremento de 3,1% con respecto al REM anterior.

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Dólar

Con respecto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones lo ubicó en $1.420 por dólar en abril, cerrando el año $1.700, con una variación interanual esperada de 17,4%.

Por su parte, el Producto Interno Bruto (PBI) crecería 1,3% en el primer trimestre, 0,8% en el segundo trimestre y 0,7% en el tercero. El 2026 cerraría con un crecimiento real de 3,3% superior al promedio de 2025.

Desocupación

En cuanto a la desocupación, en el primer trimestre alcanzaría el 7,6% de la Población Económicamente Activa, que bajaría a 7,3% para el cuarto trimestre. Según el INDEC, la desocupación en el cuarto trimestre de 2025 fue de 7,5%.

Los participantes del REM pronosticaron una tasa de interés mayorista de Argentina (TAMAR) de bancos privados para abril de 26,8% TNA, ubicándose en 23,4% para diciembre.

En lo que se refiere al comercio exterior de bienes, el REM indica que se alcanzaría un superávit comercial anual de US$ 14.114 millones producto de exportaciones por US$ 93.235 millones e importaciones por US$ 79.121 millones .

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan indicó un superávit de $16,0 billones para 2026.

LM

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