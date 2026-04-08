Las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación del 3,0% para marzo, mientras que la inflación núcleo se ubicarían en 2,9%. En ambos casos se trata de un incremento de 0,5% con respecto a la previsión del mes anterior.

De acuerdo con las estimaciones del REM, la inflación bajaría a 2,6% en abril y 2,3% en mayo, mientras que en junio y julio se ubicaría en 2,0%, y en agosto y septiembre sería de 1,8%. El INDEC informará el dato oficial de inflación el próximo martes 14 de abril.

La previsión para todo el año es de 29,1%, lo cual representa un incremento de 3,1% con respecto al REM anterior.

El dueño de Marolio y el reclamo a los empresarios: “El dólar está barato, pónganse a invertir”

Dólar

Con respecto al tipo de cambio, el promedio de las proyecciones lo ubicó en $1.420 por dólar en abril, cerrando el año $1.700, con una variación interanual esperada de 17,4%.

Por su parte, el Producto Interno Bruto (PBI) crecería 1,3% en el primer trimestre, 0,8% en el segundo trimestre y 0,7% en el tercero. El 2026 cerraría con un crecimiento real de 3,3% superior al promedio de 2025.

Desocupación

En cuanto a la desocupación, en el primer trimestre alcanzaría el 7,6% de la Población Económicamente Activa, que bajaría a 7,3% para el cuarto trimestre. Según el INDEC, la desocupación en el cuarto trimestre de 2025 fue de 7,5%.

Los participantes del REM pronosticaron una tasa de interés mayorista de Argentina (TAMAR) de bancos privados para abril de 26,8% TNA, ubicándose en 23,4% para diciembre.

En lo que se refiere al comercio exterior de bienes, el REM indica que se alcanzaría un superávit comercial anual de US$ 14.114 millones producto de exportaciones por US$ 93.235 millones e importaciones por US$ 79.121 millones .

La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan indicó un superávit de $16,0 billones para 2026.

LM