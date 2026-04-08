Casa Rosada: Milei recibió a Nahuel Gallo en una reunión a puertas cerradas

El presidente Javier Milei recibió en su despacho de Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela. El encuentro se extendió durante casi dos horas y estuvo atravesado por un marcado hermetismo oficial, con escasa información sobre lo conversado.

Los movimientos en Balcarce 50 comenzaron pasadas las 16, cuando personal de Casa Militar desplegó un operativo de seguridad en el Patio de las Palmeras. Se colocaron cordones para restringir la circulación interna y evitar filtraciones en la previa del encuentro, que había sido demorado en más de una oportunidad sin explicaciones públicas.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en ingresar por el Salón de Bustos. Minutos después lo hicieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.

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La reunión, que marcó el primer contacto directo entre el jefe de Estado y el gendarme tras su liberación, se desarrolló a puertas cerradas. Recién a las 18:43 los funcionarios abandonaron el despacho presidencial. Hubo sonrisas, abrazos y gestos distendidos, pero ningún tipo de declaración ante la prensa.

El Gobierno mantuvo el silencio sobre el contenido del diálogo. Pasadas las 19, la Casa Rosada comenzó a difundir algunas imágenes oficiales del encuentro, sin brindar detalles adicionales. La falta de precisiones alimentó el clima de reserva que rodeó toda la jornada.

La reunión había sido pospuesta durante semanas. A comienzos de marzo, en los pasillos oficiales se insistía en que Gallo debía priorizar su reencuentro con su familia tras el regreso al país. “En algún momento va a ocurrir la reunión”, señalaban entonces, sin fijar una fecha concreta.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) gestionó su regreso al país mediante un vuelo especial, en medio del enfrentamiento con el Gobierno por las causas de Tapia.

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Patricia Bullrich denunció que hubo "un intento de apropiación" del gendarme por parte de la dirigencia AFA. "Él comentó que cuando lo fueron a buscar se enteró en ese momento que había un avión en donde había dos representantes de AFA, que después le dijeron que diga que había sido la AFA", explicó la ministra el mes pasado.

Además, Monteoliva había confirmado la información de que Gallo no sabía quiénes lo estaban ayudando a volver. "Gallo recibe una llamada de Chiqui Tapia y ahí es cuando él confirma que eran de la AFA quienes se lo llevaban", describió la ministra. "En la videollamada, Chiqui Tapia le dice bueno, volvés a la Argentina y él le dijo gracias y se acabó la conversación", contó.

La historia reciente del gendarme estuvo marcada por un fuerte impacto político y diplomático. Su liberación se concretó el 1° de marzo, luego de más de un año de detención en Venezuela, en un contexto atravesado por gestiones internacionales y presión externa. El caso escaló en la relación entre Argentina y el régimen de Nicolás Maduro, convirtiéndose en uno de los focos de tensión más visibles.

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Tras recuperar la libertad, Gallo fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por Monteoliva y Quirno, quienes también lo acompañaron días después en una conferencia de prensa en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina. Allí brindó detalles de su detención en el penal Rodeo I, en Caracas, y de las condiciones en las que permaneció durante más de un año.

Hacia finales de marzo, el gendarme regresó a Catamarca, su provincia natal, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. En ese reencuentro con su familia, dejó un mensaje que trascendió su caso personal y pidió “no olvidar” a los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Días atrás, el dirigente de la AFA le organizó un homenaje público el 27 de marzo en La Bombonera, en el marco de un amistoso de la Selección Argentina de fútbol. Invitado por Claudio Tapia, Gallo presenció el partido desde el palco oficial y recibió una camiseta y una plaqueta conmemorativa.

RG/DCQ