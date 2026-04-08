Axel Kicillof lanzará su plataforma presidencial en la UBA y acelera su estructura nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves a las 16:00 el lanzamiento oficial de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento, programado en el Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, marcó el inicio formal de su proyecto presidencial para 2027. Con el respaldo de los sectores académico, científico y estudiantil, el mandatario buscó blindar una estructura propia en un escenario de confrontación directa y creciente con el Gobierno Nacional.

Este movimiento territorial llegó apenas semanas después de que Kicillof lograra un triunfo contundente en las internas del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires. Al imponerse en 10 de los 16 distritos en disputa, el gobernador provocó un desplazamiento real en la conducción de Máximo Kirchner y debilitó el poder de La Cámpora en el territorio bonaerense. El resultado de marzo validó su liderazgo y le otorgó la autonomía necesaria para proyectar sus ideas de gestión a nivel federal sin depender exclusivamente del núcleo duro kirchnerista.

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Desde la creación del MDF en febrero de 2025, Kicillof mantuvo una estrategia de diferenciación respecto a la figura de Cristina Kirchner. Si bien evitó una ruptura total y mantuvo canales de diálogo con la presidenta del PJ Nacional, su prioridad fue la construcción de una alternativa que rompiera con el aislamiento del peronismo porteño-bonaerense. El objetivo de este jueves fue demostrar que su propuesta tiene capacidad nacional y que puede representar a los sectores que hoy rechazan el modelo de La Libertad Avanza (LLA).

Los sondeos de opinión de este 2026 respaldaron la apuesta del gobernador. Varias consultoras lo posicionaron como el competidor más competitivo frente a Javier Milei, señalando incluso que podría imponerse en un eventual balotaje si se mantiene la tendencia de polarización actual. Con este acto en la UBA, Kicillof pretendió capitalizar ese descontento y establecer una base de operaciones fuera de La Plata para coordinar su despliegue en el interior del país durante el año y medio que resta para las elecciones.

La elección de la universidad pública como sede no fue casual: el gobernador apostó a convertir la defensa de la educación y la ciencia en el eje de su narrativa de campaña. En un contexto de ajuste presupuestario nacional, Kicillof consolidó al MDF como “el refugio de los sectores medios y profesionales” que vieron amenazado su futuro. Con esta jugada, el mandatario bonaerense cerró su etapa de "resistencia" para pasar formalmente a la etapa de "construcción" de una candidatura nacional.

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La apertura hacia el "monzoísmo"

En una maniobra que sorprendió al tablero político, Kicillof mantuvo una reunión reservada en la Gobernación con los dirigentes Emilio Monzó y Nicolás Massot. El encuentro con los referentes del ala dialoguista del PRO evidenció la intención del mandatario de ampliar su base más allá de los límites del PJ. Aunque desde su entorno determinaron que la cita “no fue más que un diálogo sobre la coyuntura económica”, la presencia de dos figuras clave de Mauricio Macri reforzó su perfil de “constructor”.

Tanto Monzó como Massot valoraron la apertura del gobernador en un momento de fragmentación de las fuerzas tradicionales. Durante la charla se analizó la situación social y política del país, bajo la premisa de "recuperar el diálogo" entre sectores distantes. Para Kicillof, estos puentes con el peronismo federal y el centroderecha no oficialista resultaron vitales para darle a su proyecto presidencial una gobernabilidad que hoy el peronismo kirchnerista no parece garantizar por sí solo.

La reunión en La Plata y el acto en Ciudad Universitaria fueron las dos caras de una misma moneda: la “nacionalización de la figura de Kicillof”. Mientras el MDF le dio el despliegue de la militancia, los encuentros con dirigentes como Monzó le otorgaron apertura política. Con estos movimientos, el gobernador dejó en claro que su plan para suceder a Milei no se limitó a una resistencia ideológica, sino a la conformación de una coalición amplia capaz de disputar el poder en todos los frentes.

TC/DCQ