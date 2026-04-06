Kicillof reglamentó un fondo de $250.000 millones para los municipios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó este lunes el decreto para reglamentar el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), un paquete de $250.000 millones contemplado en el Presupuesto 2026, diseñado para oxigenar las cuentas de los 135 distritos bonaerenses.

El fondo se financiará con recursos provenientes del endeudamiento provincial autorizado por la Legislatura (Ley N° 15.561) por un total de US$ 3.685 millones. El FEFIM representa el 8% de ese crédito y se distribuirá bajo una lógica de doble vía: un 70% mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante a través de programas específicos.

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Destinos de los fondos

La reglamentación establece tres líneas de acción bajo las cuales los municipios podrán ejecutar los recursos, debiendo optar por una sola de ellas:

- Transporte y Acceso Territorial: Bajo la órbita del Ministerio de Transporte, busca mejorar la conectividad en los distritos.

- Mejoramiento de la Infraestructura Municipal: Gestionado por el Ministerio de Infraestructura, orientado a obras de desarrollo urbano.

- Cultura y Territorio: A cargo del Instituto Cultural, destinado a fortalecer iniciativas culturales locales.

Cronograma de desembolsos: El mapa de los pagos

El esquema de transferencias a las arcas municipales se extenderá durante los próximos dos años, sujeto a la aprobación de la adhesión por parte de los respectivos Concejos Deliberantes:

- 30 de abril de 2026: Giro de la primera cuota por hasta $50.000 millones.

- 31 de agosto de 2026: Segundo desembolso por hasta $50.000 millones.

- 30 de noviembre de 2026: Tercer pago del año por hasta $50.000 millones.

- 30 de abril de 2027: Primera cuota del próximo año por hasta $50.000 millones.

- 30 de junio de 2027: Quinto y último pago previsto por hasta $50.000 millones.

Presión y coparticipación

Kicillof aprovechó la reunión con intendentes del peronismo y el radicalismo para lanzar una oferta política ambiciosa: el 16,14% de lo que la Provincia logre recuperar de las deudas que Nación mantiene con Buenos Aires será coparticipado directamente a los municipios. "Acompáñennos para que nos devuelvan lo que nos robaron", señaló el gobernador, en referencia a una deuda que, según los cálculos de La Plata, ya supera los $2 billones.

Entre los reclamos que la Provincia elevó a la Corte Suprema se destacan: el Fondo Nacional para el Incentivo Docente (FONID), subsidio de Compensación del Transporte Público, deudas vinculadas a las cajas jubilatorias y bosques nativos, así como iuna nueva demanda por el incumplimiento del Pacto Fiscal, estimada en $1,3 billone.

Con este cronograma, el Ejecutivo bonaerense busca blindar la relación con el territorio, garantizando fondos para obras locales mientras mantiene la presión judicial sobre el Gobierno nacional.