El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los beneficios de la nacionalización de YPF.

A través de su cuenta de X, Caputo afirmó que “el superávit energético nada tiene que ver con la expropiación de YPF, sino al cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”.

En ese sentido, Caputo adjudicó la reversión del déficit al superávit a dos factores centrales: la recomposición de tarifas —para “dar la señal de precios correcta e incentivar la inversión”— y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que, según afirmó, garantiza seguridad jurídica.

“Gracias a estas medidas, la reversión se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada”, aseguró el ministro, quien además destacó que actualmente “todas las petroleras están invirtiendo miles de millones de dólares” y que la mayor parte de las exportaciones de crudo proviene de compañías privadas.

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