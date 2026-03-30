lunes 30 de marzo de 2026
ECONOMIA
Por el juicio de YPF

Luis Caputo cruzó a Kicillof en redes: “Solo puede ser tomado en serio por un grupo de fanáticos”

El ministro de Economía cuestionó con dureza al gobernador bonaerense tras sus declaraciones sobre los efectos de la nacionalización de YPF y el actual superávit energético.

Luis Caputo
Luis Caputo | CEDOC

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los beneficios de la nacionalización de YPF.

A través de su cuenta de X, Caputo afirmó que “el superávit energético nada tiene que ver con la expropiación de YPF, sino al cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”.

En ese sentido, Caputo adjudicó la reversión del déficit al superávit a dos factores centrales: la recomposición de tarifas —para “dar la señal de precios correcta e incentivar la inversión”— y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que, según afirmó, garantiza seguridad jurídica.

“Gracias a estas medidas, la reversión se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada”, aseguró el ministro, quien además destacó que actualmente “todas las petroleras están invirtiendo miles de millones de dólares” y que la mayor parte de las exportaciones de crudo proviene de compañías privadas.

Noticia en desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota