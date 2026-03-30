El ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera, en comunicación con Canal E, analizó las alternativas del Gobierno para conseguir financiamiento, el rol de las reservas y los riesgos del sistema financiero.

Jorge Carrera evaluó las alternativas del Gobierno para acceder a financiamiento internacional sin emitir deuda en mercados: “Yo creo que son ciertos fuegos de artificio que Caputo sabe hacer muy bien y con mucha creatividad”.

La planificación del Gobierno no asegura un repunte

Asimismo, planteó que las opciones mencionadas no tendrían impacto suficiente: “Me cuesta pensar en que esas alternativas tengan suficiente robustez en volumen, o suficiente volumen como para ser interesante”.

Sobre Italia, Carrera advirtió que, “lo veo muy complicado, es un país que está fiscalmente complicado”. En cuanto a Israel, señaló: “Me parece que es un país que está sujeto a un esfuerzo de guerra”.

Respecto a Arabia Saudita, reconoció antecedentes pero relativizó su concreción: “Me parece que son todas estas cuestiones difíciles de implementar”. En ese marco, sostuvo que la estrategia actual es más defensiva: “Yo creo que Caputo está más resignado a ir empujando y vivir con lo nuestro”.

Se complica la ayuda económica de Estados Unidos

El entrevistado también descartó un apoyo cercano de Estados Unidos: “Me da la sensación de que las cosas se han puesto mucho más complicadas”. Sobre el contexto político norteamericano, explicó que, “no están tan empoderados como para poder decir al público norteamericano que están ayudando”.

Sobre la misma línea, vinculó la situación con costos económicos y políticos: “Trump está mucho más ajustado”. Por eso, expresó: “No veo esa posibilidad este año y lo veo muy complicado también el año que viene”.