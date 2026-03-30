Crisis automotriz: Stellantis reduce producción en El Palomar por desplome exportador

Stellantis Argentina frenará un turno de producción en su planta de El Palomar a partir de mayo, en un contexto de caída de exportaciones de autos, menor demanda desde Brasil y crecientes desafíos de competitividad para la industria automotriz local, según informaron fuentes de la compañía a Perfil sobre la situación que atraviesa el sector en el país.

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La decisión impacta directamente en la fábrica donde se producen modelos de Peugeot y Citroën 208 y 2008, Partner y Berlingo.

Esta medida se enmarca en un escenario en el que la producción nacional depende en gran medida de los mercados externos, especialmente del brasileño.

Ajuste productivo en medio de la caída de exportaciones

La compañía avanzó con la comunicación del cierre de uno de sus dos turnos la puesta en marcha de un programa de retiros voluntarios en la planta bonaerense, que se comenzará a regir desde mayo de este año, como parte de un proceso de reorganización ante la caída en la demanda externa, buscando sostener la continuidad, siendo El Palomar "la única planta argentina que produce autos híbridos".

Según indicaron desde la empresa, la planta “inició una etapa de reacomodamiento gradual del volumen productivo para adecuarlo a la dinámica real actual del mercado argentino y sobre todo, brasilero”.

En la misma línea, desde la compañía señalaron que “el sector enfrenta importantes desafíos de competitividad y resulta indispensable alinear el proceso productivo al contexto y a las proyecciones”, poniendo el foco en la evolución del mercado de Brasil.

Los datos del sector reflejan este escenario: en los primeros dos meses del año, Argentina exportó 25.750 en febrero autos, lo que representa una caída interanual del 23,4%. Comparando el bimestre del 2026 con respecto al 2025 se registró una baja del 23,4%.

Además, el 64,3% de las exportaciones tuvieron como destino Brasil, mercado que también mostró una contracción de 2.815 unidades en el mismo período, consolidando su peso en la dinámica de la industria local.

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Competencia externa y presión impositiva

El impacto no se limita a Stellantis, ya que toda la industria automotriz enfrenta un contexto adverso marcado por el aumento de importaciones y la carga impositiva sobre la producción nacional.

En ese marco, el Ministerio de Economía evalúa reducir a cero las retenciones a las exportaciones de autos, actualmente en 4,5%, como una medida para mejorar la competitividad del sector.

A su vez, la llegada de nuevos competidores internacionales también presiona sobre el mercado, especialmente tras el ingreso de autos eléctricos con beneficios arancelarios, lo que amplía la oferta importada.

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Desde Toyota Argentina, su CEO Gustavo Salinas advirtió a la agencia de noticias Bloomberg que “hoy se están importando 60.000 unidades sin pagar ningún tributo y pagar impuestos por exportar desde la Argentina es una condición desequilibrada”.

En paralelo, desde ADEFA señalaron que el desempeño comercial del sector no se tradujo en una mejora industrial, y remarcaron la necesidad de avanzar en la reducción de la carga impositiva para fortalecer la competitividad exportadora de la industria local.

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