Autos récord y nuevas reglas: Advertencia sobre el impacto legal y comercial en el mercado

En diálogo con Canal E, Mónica Sticoni, abogada experta en Derecho Administrativo y Derecho Registral del Automotor, explicó cómo la digitalización, la apertura de importaciones y las nuevas exigencias fiscales están redefiniendo el negocio automotor en Argentina.

La especialista describió el actual escenario del sector como un proceso de transformación profunda, con reglas aún en etapa de ajuste. “Cambios hay bastantes, en realidad yo lo planteo como desafío”, afirmó, al referirse a las modificaciones normativas impulsadas por el Gobierno.

Según explicó, si bien la digitalización registral ya venía avanzando, “hubieron unos cambios bastante abruptos con este nuevo gobierno, pero que todavía no se termina de concretar y acomodar”. Esta situación genera incertidumbre entre los operadores del sistema, especialmente comerciantes y concesionarios.

Digitalización, impuestos y más cargas para concesionarios

Uno de los puntos más sensibles fue la eliminación de los convenios de complementación entre Nación y provincias, que permitían abonar patentes y sellos directamente en el Registro Automotor. “Estas modificaciones de la actual gestión dio por cerrados y denunciados todos los convenios con las provincias”, detalló.

Esto impactó en la recaudación provincial y trasladó nuevas obligaciones a los comerciantes. “Su actividad siempre fue vender autos, y de pronto hoy en materia registral se crearon sistemas digitalizados como para que el comerciante haga la inscripción registral”, explicó.

Además, subrayó la contradicción normativa: “La materia impositiva la quitaron del registro, pero las provincias le imponen la obligación de seguir percibiendo impuestos”. El resultado es un aumento de cargas administrativas en un contexto de mayor competencia por la apertura de importaciones y la posible llegada de vehículos con arancel cero desde Estados Unidos.

Aunque reconoció un crecimiento en patentamientos y ventas, advirtió que la rentabilidad se ve presionada por la competencia externa y la baja de precios.

Estafas, autos mellizos y riesgo para compradores

Desde el punto de vista del consumidor, Sticoni alertó por un fuerte incremento de fraudes en la compra de vehículos usados. “Hay una cantidad importante de casos donde la gente es estafada”, aseguró.

Las operaciones a través de redes sociales encabezan los conflictos. “Muchas veces se encuentra el usuario que cuando lo va a querer transferir, la documentación o el vehículo está adulterado”, señaló.

La problemática de los “autos mellizos” crece en distintas provincias. Y fue categórica sobre las consecuencias legales: “Cuando un vehículo adulterado, ese comprador pierde ese vehículo. No hay alternativa”.

Por eso, recomendó acudir a agencias con trayectoria para minimizar riesgos, ya que una operación informal puede terminar en la pérdida total del rodado y del dinero invertido.

En cuanto al futuro del mercado automotor en 2026, consideró que a corto y mediano plazo el desafío será adaptar las normas técnico-registrales y el esquema impositivo. A largo plazo, planteó un cambio cultural: en grandes ciudades, nuevas formas de movilidad y el avance tecnológico —como los autos autónomos en Europa y Estados Unidos— podrían modificar la relación de las nuevas generaciones con la propiedad del vehículo.

