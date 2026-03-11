Nissan Argentina estaría en venta y Grupo Tagle formaría parte de los compradores

La automotriz japonesa Nissan podría avanzar en un cambio profundo en su presencia en Argentina. Según reveló el sitio especializado A Rodar Post, la compañía estaría negociando el traspaso de su operación local a un esquema de importación y representación comercial encabezado por el Grupo Simpa, con participación del cordobés Grupo Tagle.

La información surge luego del cierre de la etapa industrial de la marca en el país. En 2024, Nissan decidió dejar de fabricar la pick-up Nissan Frontier en Argentina, modelo que se producía en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba. Allí también se ensamblaba su modelo “mellizo”, la Renault Alaskan.

El proyecto productivo había comenzado en 2018, cuando Nissan inició la fabricación local de la Frontier en el histórico complejo industrial cordobés. La iniciativa formaba parte de un plan regional que buscaba abastecer tanto al mercado argentino como a exportaciones a América Latina. Sin embargo, con el paso del tiempo la ecuación se volvió cada vez más compleja: los costos productivos locales, la presión impositiva y las dificultades para competir en mercados externos terminaron afectando la viabilidad del proyecto.

Desactivar la producción local

Ante ese escenario, la compañía decidió desactivar la producción local de la pick-up y reemplazar la oferta nacional por unidades importadas desde México. En ese momento, la estrategia oficial de la marca era mantener su filial en el país y continuar comercializando su gama de vehículos. Sin embargo, de acuerdo con la información que circula, el replanteo podría ir más allá de la salida industrial. La automotriz japonesa estaría analizando dejar de operar directamente su filial argentina y pasar a un esquema de representación comercial, similar al implementado en otros mercados de la región como Chile o Perú.

En ese contexto, el principal candidato para asumir la operación sería el Grupo Simpa, un conglomerado empresario con fuerte presencia en el negocio de las motocicletas y la representación de marcas internacionales. Las versiones del sector indican que el grupo no avanzaría solo, sino asociado al Grupo Tagle.

La participación del grupo cordobés sería estratégica. Con una larga trayectoria en el negocio automotor, Tagle cuenta con concesionarias y representación de distintas marcas en el país, además de otros emprendimientos vinculados al sector. Su experiencia en la gestión de redes comerciales y posventa sería uno de los activos clave dentro del eventual nuevo esquema.

Según las versiones que circulan en el mercado, el acuerdo entre las partes ya estaría avanzado y la transición podría concretarse entre julio y septiembre. Bajo ese modelo, el 90% de la nueva sociedad quedaría en manos de Simpa, mientras que el 10% restante correspondería al Grupo Tagle, que aportaría el know how específico del negocio automotor.

Proceso de reducción

Mientras tanto, dentro de la actual estructura de Nissan en Argentina continúa el proceso de reducción de personal iniciado tras el cierre de la producción. La compañía viene aplicando retiros voluntarios mientras define la configuración final de su operación local.

Hasta el momento, la automotriz no confirmó oficialmente el cambio de modelo de negocio. Sin embargo, el movimiento sería consistente con la estrategia global de la marca, que en los últimos años viene reordenando su presencia internacional y priorizando mercados con mayor escala productiva.