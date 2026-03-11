En medio del conflicto con la UEPC, Córdoba registra récord de preinscripciones en educación superior

En medio de las tensiones que atraviesa el sistema educativo provincial por los reclamos salariales del sector docente y el conflicto con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la provincia alcanzó un récord histórico de preinscripciones en los Institutos de Educación Superior (IES). Para el ciclo lectivo 2026 se registraron 23.900 aspirantes, lo que representa un aumento del 30% respecto al año anterior.

Las preinscripciones corresponden a los 194 institutos, entre estatales y privados, distribuidos en toda la geografía provincial, donde los estudiantes pueden iniciar carreras vinculadas a profesorados o tecnicaturas superiores.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó el crecimiento de la matrícula y señaló que “que miles de ciudadanos elijan nuestras instituciones nos alienta a seguir fortaleciendo la calidad formativa”. Además, remarcó que el objetivo del Gobierno provincial es ampliar las oportunidades de formación profesional en todo el territorio.

La oferta educativa de los institutos incluye más de 20 profesorados y 40 tecnicaturas superiores que se adaptan a las necesidades productivas y educativas de cada región de la provincia. En ese sentido, el director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, afirmó que “las tecnicaturas superiores son el puente directo entre el aula y el mundo del trabajo”.

La red de institutos se complementa con la oferta académica de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que este año registró 26.472 preinscriptos en sus 111 carreras. En conjunto, el sistema provincial supera los 50.000 aspirantes al nivel superior.