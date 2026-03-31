El síndrome de Sansón: Milei y los riesgos de un poder sin oponentes

En las más profundas entrañas del poder argentino, el principal problema no es el dólar atrasado, sino el atraso electoral. Por primera vez en muchos años, la oposición peronista no tiene un candidato que le dispute el poder de manera potente al gobierno no peronista de turno. Cabe recordar que, en 2019, los medios y la oposición se llevaron puesto con una corrida a Nicolás Dujovne, y el gobierno de Mauricio Macri encalló suavemente gracias al trabajo de Hernán Lacunza en la transición, para volver a entregarle el poder a los de "no vuelven más".

Sin embargo, uno podría decir que esto representa una fortaleza para el actual gobierno. Aunque en esta característica típica de este momento —la premisa de que "no hay oposición clara"— se encuentra el ADN perfecto de la sangre Argentinus. La oposición es tan débil que la mayoría de los dirigentes se abroquelan en el poder de turno. El kirchnerismo, ese animal político naturalmente ganador, tuvo una pequeña primavera en la provincia de Buenos Aires para concejales. Axel Kicillof no llega a enamorar al pueblo peronista por completo por las mismas acusaciones que le realiza el oficialismo libertario: es, para muchos peronistas, un marxista científico cercano a la izquierda de la UBA, gran opositora de las ideas populares y del peronismo clásico de masas.

La principal táctica política del gobierno es aprovechar el hartazgo colectivo sobre las instituciones de la democracia actual de la Argentina: partidos políticos tradicionales, medios, sindicalismo, Justicia y todo lo que represente a la casta. En un plazo récord, y contra toda previsión de cualquier sociólogo o periodista especializado, se hizo del control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, comenzando a implementar las llamadas reformas liberales de fondo —que el establishment económico de la AEA ve con buenos ojos— sin demasiadas abolladuras. Mientras tanto, sigue armando políticamente el partido La Libertad Avanza, que hace muy poco no existía.

Esto representa una novedad histórica, ya que en el pasado las alianzas dependían de los tradicionales partidos políticos, que aportaban sus sellos y, con ellos, todo tipo de condicionamientos políticos y económicos, tanto de política local como internacional. Todas las grandes estructuras partidarias fueron destruidas por un partido político que tiene poco más de un año de existencia. La Justicia Electoral formalizó su personería jurídica definitiva como agrupación nacional el 21 de noviembre de 2024. En este corto periodo, parece haber dado vuelta el tablero de ajedrez, y hoy las fichas parecieran ser todas violetas.

La historia de Sansón

Al presidente de la Nación le encanta leer la Biblia y, sobre todo, el Antiguo Testamento. Tiene una clara vinculación con su pasión por la historia del pueblo de Israel. Ha recitado en más de uno de sus discursos historias y hechos históricos del Pentateuco para conectarlos con la actualidad de la Argentina.

La historia de Sansón (cuyo nombre en hebreo significa "sol") es una de las más famosas del Antiguo Testamento y se relata en el Libro de los Jueces. Fue el último de los jueces de Israel y se destacó por poseer una fuerza sobrehumana otorgada por Dios para liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Esta historia es una de las que muchos de los seguidores de Javier Milei han propuesto como analogía de lo que está ocurriendo en la Argentina en pleno siglo XXI. Resulta inexplicable para muchos que un grupo de ignotos sin poder, impulsados por una fuerza sobrehumana, hayan llegado al poder para reformar todo el país y sacarlo de la crisis terminal más larga de su historia.

A pesar de ello, lo que muestra el Antiguo Testamento es que el hombre es capaz de lograr hechos sobrenaturales con la ayuda de Dios, pero que el poder transforma de manera negativa hasta al propio Sansón, quien es seducido por una mujer filistea y apresado por sus enemigos luego de que le afeitaran la cabellera mientras dormía, ya que él mismo le había confesado a Dalila que su fuerza residía en su pelo.

"El Peluca" podría decir que también tiene en su pelo parte de su identidad, aunque la analogía busca solo poner el foco sobre la naturaleza de un poder que hoy no tiene oposición y sobre sus dificultades para el ejercicio.

Tanto es así que un nuevo outsider como Dante Gebel fue medido a principios de este año y lanzado en el programa de Mario Pergolini, uno de los más vistos en televisión y con gran repercusión en redes. Sin embargo, su lanzamiento habría sido aplazado, ya que el propio Gebel no está del todo seguro de adentrarse en el terreno político. Esto ocurre a pesar de que en el conurbano ya se pueden ver pintadas de "Gebel presidente" en las mismas paredes donde antes aparecían dirigentes como Curto o Balestrini.

Sin lugar a dudas, hoy la tensión necesaria para el equilibrio político la están absorbiendo en la interna Victoria Villarruel, por el lado del empresariado —o "empresauriado"— el dueño de Techint, Paolo Rocca, y, en general, los periodistas, que reciben todo tipo de sobrenombres para indicar su supuesta falta de independencia.

Falta un año de gestión pura, mezclado con la previa de la gran prueba que tienen por delante Javier Milei y su hermana Karina Milei, quien es la jefa política del proyecto libertario junto con Sebastián Pareja. Se preparan para la última gran contienda aún no conquistada: gobernar la provincia más grande y complicada del país, Buenos Aires. Si en 2027 sigue sin haber oposición, los libertarios estarían gobernando la Nación y la mayoría de los distritos del país, consolidando uno de los ascensos al poder más vertiginosos de la historia nacional. Todo está en las manos de Javier Milei y en cómo logre manejar un poder sin oposición clara.

*Politólogo - MBA UCA