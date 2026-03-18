En un clima de época que sigue habilitando outsiders, el pastor evangélico Dante Gebel dará este miércoles un paso más allá de su predicación habitual y ensayará su desembarco en la política nacional. Lo hará con un acto en el microestadio de Lanús (Av. 9 de Julio 1680), donde el espacio Consolidación Argentina buscará mostrar volumen territorial y músculo dirigencial de cara a una eventual candidatura presidencial en 2027.

El “Encuentro Nacional y Federal”, previsto para las 19, funcionará como carta de presentación formal de la estructura territorial que, ya articula dirigentes sindicales, referentes políticos de distintos signos, empresarios, figuras del mundo deportivo y actores; con el objetivo de construir desde ahora una figura que capitalice notoriedad mediática y la presencia en redes sociales. Si bien no estará en forma presencial, Gebel lo hará a través de un mensaje grabado, que será transmitido por tres pantallas gigantes.

Lanzaron el espacio de sindicalistas y exlibertarios que apoyan una candidatura presidencial del pastor Dante Gebel

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El microestadio remite tanto a los orígenes de Gebel como predicador como a la lógica de los actos políticos contemporáneos, donde la puesta en escena vale tanto como el mensaje. Allí, Consolidación Argentina anunciará sus mesas regionales, distribuidas en Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo .

Cada región contará con un “coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico”. También, se estableció que cada provincia estará representada por mesas promotoras provinciales, con delegados, con la tarea de garantizar presencia y consolidación en cada distrito.



Entre los dirigentes que promueven los armados de Gebel figuran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo; Eugenio Casielles, diputado de la ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y Walter Erviti, reconocido ex futbolista

Además de los mencionados, asistirán Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), José Minaberrigaray, titular del sindicato textil (SETIA) y uno de los fundadores del espacio; Miguel Ponzo, secretario Gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); así como los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.