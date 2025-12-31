Lanzaron el espacio de sindicalistas y exlibertarios que apoyan una candidatura presidencial del pastor Dante Gebel

Se lanzó “Consolidación Argentina”, un nuevo espacio social, gremial y político apoyado por líderes de diferentes sectores cuyo objetivo es “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel”.

En el evento participaron más de 200 personas, incluyendo figuras como Eugenio Casielles, exmiembro de La Libertad Avanza (LLA); Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Mariano Vilar (SICONARA); Néstor Segovia (Metrodelegados); Javier López (SEAMARA); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (concejal de Mar del Plata); Yamil Santoro (exdiputado por Republicanos Unidos); el periodista Walter Queijeiro; representantes del Partido del Trabajo; y el empresario Ariel Frías.

Durante el evento, realizado en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se explicó que con este lanzamiento buscan “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel”, un reconocido pastor evangélico, conductor televisivo y conferencista, “aún no formalizado como candidato”.

En el acto se realizaron diferentes intervenciones. El dirigente sindical Juan Pablo Brey remarcó que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”. Luego, Casielles advirtió que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación. Los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Cumbre de dirigentes para el desembarco de Dante Gebel

Por su parte, Jerónimo, remarcó la importancia de Gebel al conseguir “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”.

José Minaberrigaray, secretario gremial del Sindicato de Empleados Textiles, apoyó esa visión, señalando que este nuevo espacio quiere ser transversal y “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”. Finalmente, el exfutbolista Walter Erviti explicó que el deporte le enseñó que “nadie gana nada solo”, y dijo identificarse con los valores del pastor evangélico y presentador televisivo.

En el encuentro también se remarcó la importancia de las organizaciones intermedias, como clubes de barrio, sindicatos e instituciones sociales, al ser “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.

Además, en un comunicado se detalló que “Consolidación Argentina” busca establecer las condiciones necesarias para que Gebel, “si decide asumir el desafío”, lo haga junto a “una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.

Dante Gebel

Las declaraciones de Dante Gebel sobre su candidatura presidencial

El conductor habló en su programa “Dante de 10” (Radio 10), el pasado 29 de diciembre sobre su posible candidatura a presidente en 2027: “Hay un montón de gente que intenta convencerme, ha hecho propuestas, de la vieja UCD, hay de la UCR, del PRO. Me pregunta Mario (Pergolini): ‘¿No pensás ser presidente?’. Hace dos o tres años atrás ni loco, hoy no sé, estoy abierto, pero estoy abierto a ayudar, estoy abierto a hacer algo, después se generó esto y lo otro. Yo no hice nada”.

Y agregó: “Dicen que me tratan de convencer. Hay un montón de gente que intenta convencerme. Yo, hasta ahora, dije: 'Quiero llegar a fin de año, quiero descansar'. Tuve una gira por todo el país. No puedo pensar. Y todas las decisiones que tome a esta altura del año van a ser erróneas. Yo no estoy en contra de nadie. Tampoco estoy a favor de nada. Lo único que dije es: si puedo ayudar voy a ayudar. No tomen esto como dijo que sí, ¡no, no, no! Todavía me tengo que sentar, tiene que pasar el año, lo más probable es que sea toda una locura”.

HM

LT