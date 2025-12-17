La construcción política de Dante Gebel: peronistas y heridos de La Libertad Avanza unidos por las fantasías de un outsider evangélico

De repente, Dante Gebel está por todos lados. Si bien el pastor moviliza a miles de personas desde hace décadas, su nombre acaba de explotar en la conversación política. No es casual. Desde hace un tiempo, un grupo de peronistas sin estrategia para enfrentar a Javier Milei comenzó a trabajar con el objetivo de construir un espacio para su eventual candidatura. Encontraron aliados clave en los heridos de La Libertad Avanza y en profesionales de la comunicación que supieron instalarlo. Y, unidos por la fantasía de encontrar un nuevo outsider, apostaron por un liderazgo evangélico.

Gebel coquetea con la idea de meterse en política desde hace años. Por lo menos desde 2019, en cada entrevista que le preguntan sobre el tema responde lo mismo: que hace 10 o 20 años hubiera dicho que no a cualquier propuesta, pero que ahora no lo descarta. En 2022 bautizó su show “Presidante”, un tour que acaba de cerrar con dos Gran Rex repletos. En su entorno aseguran que, si se suman todos los lugares que visitó con la gira, vendió 700 mil entradas.

Sin embargo, en teoría Gebel aún no confirmó si quiere ser candidato en 2027. Al parecer, sus constructores solo trabajan para crear las condiciones. “Queremos consolidar un espacio plural y ver si al final del camino lo convencemos. Lo vengo viendo desde la pandemia y le dije: ‘Voy a armar, si vos decís que es no, es no’”, contó a PERFIL Juan Pablo Brey, uno de los que se puso al frente del armado.

Brey es el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, miembro de la agrupación peronista Fuerza Argentina y construye desde el peronismo. Su relación con Gebel es personal y familiar: su padrino, Daniel Darling, es el CEO de River Church, la megaiglesia que tiene el pastor en Estados Unidos.

Juan Pablo Brey (derecha) conoció a Gebel a través de su padrino, Daniel Darling (izquierda), el CEO de River Church.

La otra persona que encabeza la construcción del espacio es el legislador porteño Eugenio Casielles, uno de los fundadores de La Libertad Avanza. El dirigente se reconoce como peronista, pero buena parte de su tarea es tender puentes con el universo liberal y ya consiguió sumar a varios desencantados con Milei.

El tercer gran aliado de Gebel en Argentina es Mario Pergolini. En el equipo aseguran que no forma parte de la construcción política, sino que es amigo y productor artístico del pastor, pero según contó NOTICIAS su rol es mucho más amplio: “Lo acompaña como una sombra”, sostuvo la publicación.

La lista de personajes que orbitan alrededor de Gebel es amplia (y masculina). Por estos días, sus constructores trabajan para coordinar un evento que, en teoría, llegaría a convocar a 100 empresarios y dirigentes políticos, sindicales y deportivos que se entusiasman con el potencial candidato.

Mario Pergolini es productor de Gebel y lo apuntala en el universo artístico y mediático.

De todos los nombres que se mencionan, hay uno que llama la atención: Fernando Cerimedo, el consultor que trabajó para Milei en 2023 y que ahora está alejado del oficialismo. “Lo conoce mucho porque lleva un año trabajando con él en tema giras”, contó una parte interesada en la historia.

En el equipo hay quienes lo niegan. Dicen que nunca vieron al consultor y que tampoco estuvo en el cierre del Gran Rex. Brey le bajó el precio a la versión aunque no lo corrió del todo del esquema: “A Cerimedo lo conozco yo. Lo trajo una persona allegada a mí. Las giras de Dante son artísticas. Tenemos contacto, pero no mucho más que eso. Hubo un par de reuniones, tenemos relación, pero no arma nada”, respondió.

Por ahora, Gebel es solo un potencial candidato, pero logró hacer ruido. Daniel “El Gordo Dan” Parisini, que oficia de vocero informal del Gobierno, tuiteó en su contra. “No va a funcionar esto porque es artificial e impuesto desde arriba con guita y poses impostadas. Muy antinatural. Exactamente lo contrario a Milei, que se hizo desde abajo, espontáneamente, construyendo un fenómeno popular genuino convalidado por la gente. No aprendieron nada”, escribió.

"El Gordo Dan" cuestionó la construcción política de Gebel y dijo que es "antinatural".

En el otro extremo ideológico, la periodista Sandra Russo se descargó contra las peleas en el peronismo y aseguró: “Si no nos dejamos de joder con las internas nos va a ganar un pastor. No falla”.

Los nombres propios alrededor de Gebel

Además de las personas que están al frente del armado, ya hay un grupo consolidado activo. Pretenden crear una plataforma, por fuera del peronismo, para que Gebel tenga desde lanzarse en 2027 si se decide a ser candidato.

Los dirigentes sindicales que forman parte del grupo son Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro; Emiliano Gallo, secretario general de la UOM Vicente López; José “El Vasco” Minaberrigaray, secretario general de SETIA; Brian Brizuela, secretario gremial de SUPEH Flota; Javier López, secretario general de Seamara; y Mariano Vilar, secretario general de Siconara.

Buena parte de estos dirigentes están en Fuerza Argentina. Una de las caras más conocidas de la organización es Gabriel Mariotto, el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. El dirigente por ahora no está del todo convencido, pero decidió no ser un obstáculo. “Ve lo mismo que nosotros, pero necesita más tiempo porque es dogmático”, contó Brey.

Desde el mundo del fútbol se sumó el exfutbolista y entrenador Walter Erviti. Además, se incorporaron los empresarios Ariel Frías y Leonardo Flotta. En el grupo dicen que la intención es que en el corto plazo también haya mujeres.

En el mundo liberal, Gebel también consiguió respaldos. El exlegislador porteño y director de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, llegó de la mano de Casielles. Y los influencers Emmanuel Dannan y Eduardo Prestofelipo, conocido como “El Presto”, ya forman parte del grupo.

Eugenio Casielles se sumó al equipo hace poco menos de un año y es quien tiende puentes con los liberales.

Dannan y Presto supieron ser dos figuras potentes en los inicios del mileísmo. En el equipo preferirían que no fueran catalogados como “heridos” de La Libertad Avanza, pero saben que es una misión imposible. Aunque no forma parte del equipo, en el Gran Rex también estuvo el escritor Álvaro Zicarelli, parte del club de los desencantados. En esa ocasión también se lo vio a Ramiro Marra y se especuló con que podría sumarse al armado aunque todavía él lo descarta.

Carlos Maslatón también se subió a la ola. “Tremendo, mi asistente doméstica, Gabriela, me comenta hoy que es seguidora de Dante Gebel desde hace años, que lo fue a ver dos veces al Luna Park, que lloró de la emoción y que lo votaría para Presidente”, escribió en X. Le llovieron críticas por izquierda, de aquellos que le recordaron su rol clave en el ascenso de Milei; y también por derecha, de quienes lo consideran un traidor.

Carlos Maslatón se subió a la "ola Gebel" en X.

En el plano digital, el trabajo fue eficaz. En X, la plataforma que mira de forma obsesiva la prensa y la política, logró instalarse como tendencia. En Google, desde principios de diciembre se registra un incremento constante de búsquedas de noticias y de imágenes del pastor.

A principios de noviembre, un dirigente liberal que está en los márgenes del equipo comenzó a hacer circular el nombre de Gebel. “El único en Argentina que tiene semejante nivel de interacción en redes, después de Milei, es Dante”, aseguró. La variable engagement fue combinada con una estrategia mediática salvaje que instaló al pastor en todos lados.

El corolario fue el Gran Rex, donde se enviaron invitaciones a mansalva y se lograron cruces que iban a generar un rebote mediático obligado. El que tuvo más impacto, sin dudas, fue el de las ex novias de Milei, Fátima Florez y Amalia “Yuyito” González. No se podía esperar menos: Gebel es un número uno del show y nadie mejor que él para armarlo.

Predicador cristiano, showman y millonario

Gebel es un predicador cristiano y un showman. Es un conservador religioso, sí, pero en sus inicios era observado con desconfianza por sus pares en el mundo evangélico por ser demasiado disruptivo. Cuando comenzó en radio en los ‘90, por ejemplo, tenía un segmento llamado “El perro del pastor”, que consistía en una sátira de los pensamientos de la mascota de un referente religioso. Más de uno se sintió ofendido.

En 1996, celebró un evento evangélico en el Estadio Vélez Sársfield. Asistieron más de 50 mil personas y al otro día estaba en todos los medios. Desde entonces, no paró de crecer: recorrió toda Latinoamérica con sus espectáculos y en 2009 se instaló en Estados Unidos, donde terminó de consolidarse como un líder cristiano regional.

Hay quienes dicen que el vínculo entre Gebel y los pastores argentinos no es el mejor. De hecho, durante una entrevista con Pergolini en 2021 le preguntaron sobre el crecimiento de los evangélicos y él respondió: “Yo decidí fracasar. El día que decidís tener éxito con un grupo, fracasás con el otro. Decidí fracasar con los evangélicos. Hay gente que me odia visceralmente y otra que me ama profundamente. A mí me interesa mucho la gente que no está dentro de una iglesia, la que está afuera”.

Juan Pablo Brey destaca el trabajo social de Gebel en Argentina.

No obstante, su innegable éxito desde que se instaló en Estados Unidos y la apertura que protagonizó el sector en las últimas décadas colaboraron para que más de uno bajara la guardia. En definitiva, es cierto que cada vez que pisa una ciudad del país agota entradas. Aún así, no es considerado un referente único.

En el heterogéneo mundo de las iglesias evangélicas no hay una organización central y cada líder construye su propio camino. Hasta la explosión mediática de Gebel, La Libertad Avanza parecía ser el único espacio que supo darle un lugar privilegiado al sector: por primera vez, desde el 10 de diciembre, 10 bancas del Congreso están ocupadas por personas que profesan el evangelismo.

La distinción de Gebel es su potencia regional y su abultada billetera.

El gran salto lo dio en 2015, cuando compró el River Arena, el estadio ubicado en Anaheim, California, donde celebra sus servicios dominicales (River Church) y produce su programa “Dante Night Show”. DataClave contó, además, que en los últimos seis años el pastor inscribió diversas empresas como Dante Gebel Ministries INC, River Church USA Incorporated, Open Line Group LLC, Favorday, Dante Gebel Ministries Inc en Weston o DMG Entertaiment Group Corp.

Por fuera de su rol como pastor, Gebel es escritor de libros, conferencista, conductor y productor artístico. En “La divina noche”, el programa del pastor en El Trece que produce Pergolini, se maneja un presupuesto desorbitante. En el ciclo, que se graba en el River Arena, entrevista a personalidades de la Argentina. Según contó NOTICIAS, la invitación incluye vuelo a Estados Unidos, estadía de una semana en un hotel de lujo, transporte y viáticos.

Hay otro dato que ayuda a tener dimensión de cuánto dinero mueve Gebel: desde 2020 en adelante, según contó, lleva donados 46 millones de dólares a todo el mundo.

Según contó el propio Gebel, desde 2020 lleva donados US$46 millones.

“Cuando en marzo de 2020 anuncian que se cierra todo, cerramos el Arena. Me reuní con el CEO y le pregunté cuánta plata tenemos para sobrevivir. Me dijo que teníamos para tres semanas así que le dije: muramos con dignidad, agarremos toda la plata y repartamos”, le contó a Pergolini. Gebel y su equipo comenzaron a repartir alimentos en Estados Unidos y, según el pastor, su decisión significó que comenzaran a recibir cada vez más donaciones.

“Nos decían que éramos los únicos que no le teníamos miedo al Covid, que el hambre no espera, y nos empezó a venir dinero de todo el mundo”, aseguró Gebel. Brey aseguró que el pastor hace un trabajo social “impresionante”: “No da a conocer las obras, pero siempre dice que si cuando te morís te quedó guita, le pifiaste. Y así como la levanta, la tira”, contó.

El equipo de Brey tiene preparado un informe detallado de la asistencia de Gebel en Argentina que incluye entrega de alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, donación de juguetes, de equipamiento deportivo para clubes, la refacción de un colegio y de un club de boxeo. La lista incluye una vivienda que le dio a una trabajadora con dos años de alquiler pagos con la instalación de un lavadero de ropa como emprendimiento propio. También colaboró con Bahía Blanca luego de los temporales.

Los constructores de Gebel repiten la palabra “valores”, un término que utilizan para edulcorar una estructura que, por ahora, se alimenta principalmente del desconcierto del peronismo y de las heridas de los liberales enojados con Milei. El pastor aparece como el único con estructura, seguidores y el dinero suficiente para encarar una aventura electoral. Él, por ahora, prefiere esperar y no apurar definiciones. El tiempo dirá si el suyo es un fenómeno genuino o un experimento de ocasión.